شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تركيب الرموش للمبتدئات بطريقة إحترافية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتجهت الفتيات مؤخراً إلى تركيب الرموش الصناعية أو الطبيعية حتى تتمتع بالجاذبية الأخاذة التي تخطف الأنظار، وتعتمد عليها بشكل خاص في المناسبات مثل الأعياد والمناسبات العائلية كالأفراح وغيره، حيث تبدو الرموش ذات إطلالة أعمق وأفضل من الإطلالة ذات المكياج العادي، كما تساعد الرموشالاصطناعية على تحديد شكل العين والحصول على إطلالة رائعة، إليكِ أفضل طريقة لتركيب الرموش الصناعية للمبتدئات

طريقة تركيب الرموش

الخطوة الأولى دائماً هي خطوة اختيار الرموش سواء اختيار نوع الرموش الذي ترغبين في تركيبها سواء كانت رموش مصنوعة من شعيرات طبيعية أو رموش صناعية، أو من حيث اختيار شكل الرموش والكثافة والطول الذي يليق على شكل عينيك وبشرتك.

اخرجي الرموش من العلبة الموضوعة بها بحذر وحرص حتى لا تتقطع ومن ثم تنفصل الرموش عن مكان تثبيتها بالعين.

قبل البدء في خطوة اللصق، تأكدي أولاً أن مقاس الرموش الجديدة يناسب مقاس عينيك، ضعي أحد طرفي الرموش على مدمع العين أو بداية العين، ثم قومي بقياس الرموش، فإذا وجدت أو الرموش أطول من مقياس جفونك قومي بقص الزائد بالمقص.

الرمش الخاص بالعين الثانية قومي بقياسه على الرمش الأول وقصي الجزء الزائد أيضاً بالمقص بنفس الطريقة.

الخطوة السابقة مهمة للغاية إذ أن طول الرموش المناسب لطول العين يعطيك إطلالة طبيعية ورائعة بالإضافة إلى أنها تساعد على سهولة تثبيت الرموش في العينين.

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امسكي الرموش الخاصة بأحد الجفون ثم اجعليه على شكل قوس حتى يتخذ شكل العين، ضعي كمية قليلة من اللاصق الخاص بالرموش ثم اتركيه لمدة 5 ثواني فقط في الهواء.

ضعي مرآة أسفل وجهك، يمكنك تثبيتها على المكتب أو التسريحة وتنظري إلى الأسفل حتى يمكنك رؤية الرموش بشكل صحيح.

ابدأي في لصق احد طرفي الرموش ثم تثبيت الرموش برفق من الداخل إلى الخارج أو العكس، سوف يساعدك الإمساك بالملقط على سهولة تثبيت الرموش في الجفون للحصول على الشكل الطبيعي المثالي.

اتركي عينيك مغمضتين قليلاً لمدة دقيقة أو دقيقتين حتى تتأكدي من تمام التصاق الرموش بجفونك ثم افتحي عينيك ببطء.

راجعي مظهرك في المرآة للتأكد من عدم وجود أخطاء، ابدأي في رسم الآي شادو والاي لاينر مع استخدام فرشاة الدمج للتغطية.

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