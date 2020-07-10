قائمة بأهم الأدوية المفيدة لمحاربة الانتفاخ وغازات البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: انتفاخ البطن وتراكم الغازات من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي الشائعة، وتسبب شعور الأشخاص بالحرج والضيق خاصة خاصة عند التواجد وسط الآخرين، ويبحث الكثير عن طرق طبيعية لمحاربة تلك المشكلة. وهناك أدوية شائعة تساهم في علاج تلك المشكلة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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