الامارات | 6 نصائح لتخفيف آلام أسفل القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتخفيف آلام أسفل القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 10 يوليو 2020

يُعدّ ألم أسفل القدم (الكعب) من أكثر المشكلات شيوعاً التي يشتكي منها الناس خلال اليوم. هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى آلام أسفل القدم، مثل التهاب وتر القدم أو الكاحل، الالتواء في القدم والأورام، وأصابع القدم المكسورة ، ولكن أكثرها شيوعاً هو التهاب اللفافة الأخمصية.

التهاب اللفافة الأخمصية هو التهاب في شريط سميك من الأنسجة التي تمتد عبر الجزء السفلي من قدمك، ويربط بين عظم العَقِب (كعب القدم) الخاص بك إلى أصابع قدميك (اللفافة الأخمصية). يوجد العديد من العوامل التي قد تساعد على حدوثه، خصوصاً إذا اجتمع على المريض أكثر من سبب، مثل زيادة مفاجئة بالوزن التي تشكل حملاً زائداً على القدم أو بعد أشهر من الحمل، أوبسبب النشاط المفرط (أنشطة رياضية تتطلب ضغطاً كبيراً على القدم)، أو اضطرابات التهابية أخرى، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي. ويشارك الدكتور برابودان برافين بوتدار، أخصائي جراحة العظام في مستشفى برجيل لجراحة اليوم الواحد في جزيرة الريم، بعض النصائح لتخفيف آلام أسفل القدم منها:

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