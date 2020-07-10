شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. أجمل صيحات الفساتين السوداء لسهرات الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لا شك أن اللون الأسود يتربع على عرش جميع الألوان وخاصةً في السهرات والمناسبات الصيفية، ولهذا السبب وفي كل موسم لا يغيب الفستان الاسود في عروض الأزياء العالمية لتقديم تشكيلة مبهرة ومتنوعّة من التصاميم وأجملها على الإطلاق، ويُقدّم لكِ التقرير التالي أجمل صيحات الفساتين السوداء لسهرات الصيف وفقًا لـ “سيدتي.نت”.

ولا تمرّ تشكيلة جديدة لأي دار أزياء راقية من دون فستان أو اثنين باللون الأسود، فظهرت موديلات فساتين السهرة من ناحية قصاّتها من الأقمشة المصنوعة منها، فبرزت هذه التصاميم العصرية ذات اللمسات الشبابية والمصنوعة من أقمشة ناعمة ، إلى جانب التصاميم الفاخرة المصنوعة من أقمشة لافتة ومميزة .

كما برزت فساتين باللون الاسود لسهرات الصيف مكشوفة الأكتاف، بقصّة الكتف الواحد، أو تلك ذات الأكمام الطويلة، دون أن ننسى التصاميم المستوحاة من فساتين الأميرات المزيّنة بالكشكش أو المشكوكة بالترتر البرّاق.

وينحصر التجديد بالنسبة لكثير من الفتيات والسيدات في ملابس السهرات فقط على تغيّر شكل التصميم ولونه، فعند الذهاب الى أي مناسبة لا بدّ أن نلاحظ الأسود مكتسحاً لكل تصاميم الملابس بدون منازع سواء كانت طويلة أو قصيرة بكل الاشكال.

وتُعد الفساتين السوداء الطويلة هي أحد أبرز الفساتين المقرّبة لقلوب وأعين الفتيات، لذا إذا مانت تبحث عن فستان سهرة مختلف خلال مناسباتها الصيفية، لا بد من اختيار تصميم عصري من الفساتين السوداء الطويلة المتصدّرة لعروش الموضة.

أما الفتيات اللواتي تفضلن ارتداء الفساتين السوداء القصيرة التي تساعدهن على إبراز جمالهن خاصة إذا كنّ من صاحبات القوام الرشيق، فلا بدّ من اختيار التصاميم القصيرة دون أي تردّد، واللواتي تتمتعن بجسم سمين لا مجال سوى الفستات الأسود القصير المنفوش لإخفاء الوزن.

وأخيراً يجب التركيز على نقطة مهمة خلال اختيار الفستان باللون الاسود لسهرات الصيف وهي أن يعكس جمال الإطلالة ويضفي الأناقة والرقي عليها.

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وتبرز العديد من التصاميم للفستان الأسود لإرضاء جميع الأذواق والأجسام منها:

– فستان أسود أنيق جداً يناسب الإطلالة المسائية، وهو فستان منسدل على الأكتاف ملتصق بالجسم ، ومن عند الركبه به كشاكش منسدلة واسعة وطويلة على شكل ذيل السمكة.

– فستان أسود طويل مميّز مصنوع من القماش الدانتيل من فوق وبأكمام دانتيل ،وكشف الأكتاف ومنسدل على الجسم من القماش الليكرا ،له ذيل من الخلف واسع ومنسدل على الأرض.

– فستان طويل أسود بأكمام التوب والأكمام من القماش القطيفة الناعم والجيب من القماش الأسود اللامع ويتميّز بشراشيب من الجوانب.

– فستان أسود مصمّم من التوب وقماش القطيف، له أكتاف منسدلة، الجيب واسعة من القماش الساتان ومرفوعة من الأمام وطويلة من الخلف.

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