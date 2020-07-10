شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على فوائد عصير الجرجير للشعر وطريقة تحضيره والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجرجير من الخضروات المفيدة للشعر بشكل كبير، لاحتوائه على المعادن والفيتامينات، حيث يحتوي على فيتامين ك، وفيتامين هــ، وفيتامين سي، وعلى البوتاسيوم، والكالسيوم، والحديد، والمغنيسيوم، والمنغنيز، والفسفور، والسيلينيوم، والثيامين، والزنك، يمكنكِ الاستفادة من هذه العناصر عن طريق تناوله بشكل عصيرٍ لذيذٍ.

تستعرض هذه المقالة فوائد عصير الجرجير وطريقة تحضيره.

الفوائد

زيادة نمو الشعر، حيث يعمل على زيادة الأكسجين في فروة الرأس.

تعزيز صحة فروة الرأس، مما يتسبب في نمو الشعر بشكل صحي.

تحسين نوعية الشعر، وزيادة اللمعة به.

الحماية من تساقط الشعر.

الحدّ من إصابة فروة الرأس بالالتهابات البكتيرية.

حماية الشعر من الإصابة بالالتهابات، وقتل البكتيريا المتواجدة في الشعر.

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طريقة عمل عصير الجرجير

ثلاث حبات من الكيوي.

باقتان من الجرجير.

خمسون غراماً من اللوز المقشر.

مئة غرام من العسل.

ثلاثمائة مل من الماء.

خمس مكعّبات من الثلج.

نغسل الجرجير بشكل جيّد في الماء، ومن ثم ننقّي أوراقه فقط. نضع أوراق الجرجير في الخلاط الكهربائي مع إضافة ( اللوز، والكيوي، والعسل، والماء، ومكعّبات الثلج والماء) ونخلط جيّداً.

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