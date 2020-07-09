شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف المرحاض الإفرنجي من الكلس والترسبات بأفضل طريقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يحتاج المرحاض إلى عناية يومية لتنظيفه للتخلص من أي بقع، أو اتساخات أو روائح والتنظيف اليومي، ومن أشهر طرق التنظيف الفعالة هي طريقة التنظيف بالخل والبيكربونات بدون أي مواد كيميائية، و يمكنك أيضاً إستخدام أي منظف متوفر لديك.

التنظيف اليومي للتواليت:

ضعي أدوات التنظيف الخاصة بالمرحاض في علبة بلاستيكية، لتسهل عليك تنظيفه وتنظيف الحمام يومياً( المنظف، الديتول، مناديل ورقية، الجوانتي الخاص بك.

يفضل ارتداء قفاز خاص لحماية يدك أثناء عملية التنظيف.

يمكنك عمل منظف للحمام مخصوص مكون من نصف كوب من الخل مع ملعقتين من البيكربونات، وتوضع ببخاخ “لاتقلقي من حدوث فوران نتيجة التفاعل” ويُستخدم للتنظيف.

يجب أن تبدأي التنظيف من الهيكل الخارجي والقاعدة أولاً ثم التنظيف للمرحاض من الداخل.

إبدأي بوضع القليل من المطهر أو المنظف علي قماش المسح أو المناديل الورقية، وإمسحي الهيكل الخارجي أولاً بمساعدة منظف ثم مسح القاعدة، وحول المرحاض من الخارج بالديتول أو المطهر.

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إرفعي القاعدة البلاستيك، و ابدأي بغسل الهيكل الداخلي كامل وفركه جيداً، وإستعملي فرشاة تضمن لك الوصول لجميع الاركان والزوايا.

يشطف المرحاض بالماء “شد السيفون”.

كيفية تنظيف المرحاض من الكلس والترسبات:

إذا كانت هناك بعض الترسبات صعبة الإزالة، جربي إستعمال البيكربونات و والخل فهما مزيلان قويان لإزالة الترسبات والروائح الغير مرغوبة، وأي بقع موجودة كل ما عليك هو عمل عجينة من البيكربونات والماء وفركها بفرشاة على كافة الأسطح وحول القاعدة ثم وضع الخل ببخاخ ورش البيكربوناتو به، يترك لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم يشطف بالماء.

ملاحظة: عند تنظيف التواليت تأكدي من إفراغ سلة المهملات بجانبه يومياً، والتأكد من وجود مناديل ورقية كافية، وتغيير فوطة الحمام.

تهوية الحمام وفتح الشباك لدخول الهواء وتجديده هام جداً لنظافة الحمام والتخلص من الرطوبة والروائح به.

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