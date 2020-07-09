شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات سهلة حضري بيتزا ثمار البحار اللذيذة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إليكِ سيدتي طريقة تحضير بيتزا ثمار البحر بمكوناتها الغنية وبخطوات سهلة:

المكوّنات:

للعجينة:

250 غرام دقيق

1/2 ملعقة صغيرة الخميرة

1/4 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب ماء

لصلصة الطماطم:

500 غرام طماطم، مقطعة ومنزوعة البذور

1 بصل، مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة سكر، سنيدة

2 ورقة غار، أي ورق سيدنا موسى

1 ملعقة صغيره زعتر يابس

1 ملعقة صغيره معجون الطماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للحشوة::

250 غرام كاليماري (حبار)

150 غرام روبيان أو قريدس، أي جمبري

Advertisements

100 غرام جبن موزاريلا، مقطع شرائح

100 غرام جبن، مفروم

1 بصل، مفروم

1/2 فليفلة حلوة حمراء، مقطع الى قطع صغيره

3 ملعقة كبيرة زيت

1 ملعقة صغيره زعتر يابس

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

للوجه:

1 بيضة مخفوقة

الخطوات

لتحضير العجينة، يوضع في إناء الخميرة،الملح والسكر ثم يضاف الماء الدافئ، ويُخلط المزيج ويُترك لمدة مدة 4 دقائق.

في اناء كبير الحجم، يُنخل الدقيق ويصنع في الوسط فجوة، يُسكب فيها مزيج الخميرة تدريجياً ثم زيت الزيتون ويُخلط الدقيق جيداً للحصول على عجينة متماسكة، وتُدلك جيداً لمدة 4 دقائق، ثم تُترك جانباً لتترتاح.

لتحضير صلصة الطماطم، في كاسرول على نار هادئة، يوضع الزيت ويضاف اليه البصل ويُقلب الى أن ينضج، يضاف الطماطم، زيت الزيتون، السكر، ورق الغار، الزعتر ومعجون الطماطم ويحرك المزيج جيداً ويُتبل بالملح ولفلفل..

يُترك المزيج على نار هادئة حتى النضج مع التحريك من حين الى آخر، ثم يُرفع عن النار.

لتحضير الحشو، يُنقى الحبار . ويُغسل ويُقطع الى دوائر ثم يُقلى في الزيت لمدة 8 دقائق تقريباً، ثم يُتبل بالملح والفلفل..

لتحضير البيتزا، تمّد العجينة فوق طاولة مرشوشة بالدقيق، على شكل دائري بقطر صينية كبيرة، توضع شرائح الجبن على بعد 2 سم من جوانب دائرة العجين ثم تُلف أطراف العجينة الدائرية حوله لنحصل على دائرة عجين محشوة الأطراف بالجبنة..

توضع دائرة العجين في صينية مدهونة بالزيت ثم تُثقب بالشوكة وتدخل الصينية الى الفرن الساخن لتشوى قليلاً مدة 4 دقائق، تخرج من الفرن وتترك العجينة في الصينية..

تُدهن عجينة البيتزا بصلصة الطماطم، وتُصف دوار الحبار و جمبري فوق العجين، تُضاف قطع الفليفلة ثم يُرش الجبن المفروم و الزعتر اليابس.

تُدهن جوانب العجينة بالبيض المخفوق وتدخل الى الفرن الساخن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج البيتزا.

تابعنا

