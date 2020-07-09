تعرّفي إلى النقشات الصيفية التي تفوّقت بقوّة على نقشة جلد النمر

مع كلّ موسم، أنت تفكّرين كيف تريدين إزالة بعض القطع القديمة التي برأيك لم تعد رائجة أو لم يعد يروق لك أن ترتديها، ربّما لأنك مللت منها لكثرة ارتدائها. لكن فعلياً، الموضة اليوم تقول لك ألّا تتخلّي عن أزيائك وملابسك، لأن عجلة صناعة الأزياء تدور بطريقة عكسية، أي كلّ الترندات السابقة عادت لتظهر إلى الواجهة من جديد وتكون هي من الـMust-haves لإطلالة عصرية للغاية.

في صيف 2020، سنقول لك إن كنت من عاشقات نقشة جلد النمر فتحضّري لما هو أجمل وأكثر أناقة، تحديداً النقشات التي أكّدتها دور الأزياء الفخمة والماركات الرائدة.

على الصعيد الشخصي، لست أبداً ضدّ اعتماد السيدات نقشة جلد النمر، حيث أني أجدها جريئة خاصّة في ثوب السباحة أو في الأكسسوارات مثل الأوشحة أو القبعات أو النظارات، لكن هذا الصيف ستتنحّى جانباً ليكون هناك ما هو أجمل منها!

أهمّ النقشات لصيف 2020

البولكا دوت

تحدّثنا من قبل عن عودة نقشة البولكا دوت إلى خزانتك في صيف 2020، فلا تتردّدي أبداً في جعلها خيارك الأول خاصّة من أجل الإطلالة العملية، مع عودتك الآن إلى المكتب أو حتى من أجل لوك العطلة الصيفية التي اخترت قضاءها في ربوع الإمارات الفخمة.

النقشات الاستوائية

يمكنك هذا الصيف أن تجلبي الأجواء الاستوائية إلى خزانتك مع النقشات الحيوية والملوّنة التي رأيناها خلال عرض دولتشي أند غابانا Dolce and Gabbana لربيع وصيف 2020، حيث اختلطت الألوان الأخضر مع الأحمر والأصفر بطريقة رائعة على فساتين الموسلين المنسدلة وقمصان الساتان التي تزيّنت برسوم الفاكهة الاستوائية.

نقشة الـ Tie-dye

من أكثر النقشات التي لاقت رواجاً خاصّة خلال فترة العزل المنزلي وكان لها حصّة على منصّة عروض صيف 2020 هي نقشة الـTie-dye. هذه النقشة عملت الكثير من عاشقات الموضة لتطبيقها في البيت، والبعض الآخر وجد أن ما قدّمته ديور Dior على منصّة عرضها لربيع وصيف 2020 في القطع الصيفية الضرورية كان أفضل لستايلها.

نقشات الورود الناعمة

تختلف كثيراً نقشات الورود التي نراها، وهذا الصيف إنها نقشة الورود الملوّنة التي تملأ الفساتين بطريقة إن نظرت إليها ستجدين أنها كثيرة جدّاً، ما يجعل اللوك ينبض بالحيوية والأنوثة. في فساتين أوسكار دي لارنتا Oscar de la renta أو القفاطين من الشيفون الناعم، وجدنا ما نحتاج إليه لإطلالات السهرات الصيفية المقبلة.

التقليمات الملوّنة

لا يمكن في صيف 2020 إلّا أن نجد في خزانتك قطعة مليئة بالتقليمات الملوّنة. إليك مثلاً كيف رأيناها في عرض ربيع كيروز باللون الأحمر والأبيض في القميص أو الفستان المنفوش، أما في عرض كلوي Chloe فكانت أكثر نعومة في البذلات بالشورت القصير أو السروال الكلاسيكي.

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