JW ANDERSON يتجاوز الوباء بجلسة تصوير غير عادية لمجموعة ريزورت 2021

أراد جوناثن أندرسون من خلال تشكيلة الريزورت 2021 لـJW ANDERSON أن يتفاعل أكثر مع محبّي العلامة، وأن يقدّم لهم مجموعة كبسولية تقرّب المسافة بينه وبينهم خاصّة أن السنة لا عروض بسبب جائحة فيروس كورونا التي حرمته من زحمة الكواليس ولقاء الصحفيين.

في حديثٍ له يقول أندرسون إنه فوجئ جدّاً لقدرته على تقديم تشكيلة وهذا ما ذكّره بأيام الجامعة والدراسة، حيث كان بالكاد يستطيع أن يؤمّن عارضة وكان يتوجّب عليه أن يقوم بكلّ شيء في آنٍ واحد.

عن تشكيلة الريزورت 2021، نتحدّث أوّلاً عن الانسيابية التي لاحظناها في التصاميم والقصّات خاصّة عند الأكمام في الفساتين التي انسدلت وفي جاكيتات البلايزر التي كانت محدّدة عند الخصر، وعريضة قليلاً عند الأكتاف أو في القميص الأبيض بأكمامه المنفوشة الذي نراه من الـMust-haves في خزانتك لموسم 2021 وكلّ المواسم المقبلة.

أنت طبعاً ستتساءلين عن موديل الجيب العريض والكبير جدّاً الذي رافقها خاصّة مع المعاطف الطويلة ذات نقشات الزهور، التي يمكن أن ترتديها مع السراويل الرسمية والكلاسيكية السوداء لإطلالة عملية لا تشبه سواها أبداً. الياقات في بعض القطع كانت مختلفة عن غيرها حيث انسدلت قليلاً عند الأكتاف، وهذا ما أحببناه فعلاً، خاصّة أنJW ANDERSON وتصاميم العلامة خارجة تماماً عن التقليد.



الطابع الذكوري برز بقوّة، وهذا رابط لتشكيلة الرجال لصيف 2021 التي قدّمها جوناثن في الوقت ذاته، وما نقصده القصّات التي بدت رجولية لكنها اختلفت في طبعات الزهور والستايل الذي سيبرز الأنوثة بأسلوبٍ خاصّ.

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باليت الألوان كانت متنوّعة، لكن الحصّة الأكبر كانت للون الأسود ليكون هناك الأصفر والأزرق والقليل من البنفسجي والبيج الفاتح.

أما تلك القبعات التي غطّت وجوه العارضات وهي من القشّ الملوّن، فهي نفحة أجواء العطلات والسفر التي التمسناها في تشكيلة ريزورت 2021: فهل يمكن أن تعتمديها؟

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