نصائح لشراء الملابس "أونلاين" من الفاشينيستا إنعام عيتاني

مع انتشار جائحة كورونا اضطرت عدد كبير من البنات والسيدات للجوء لشراء الملابس أونلاين، وحتى قبل انتشار كورونا كان هناك هوس عند البنات والسيدات للشراء عبر الانترنت، حيث أن للتسوق متعة كبير عند معظم البنات والسيدات، وفي هذا الصدد قالت الفاشون والأزياء إنعام عيتاني، أن التسوق أونلاين عبر الانترنت له أصول يجب أن تدركها كل بنت ترغب في الشراء أونلاين، حتى لا تقع في فخ أم ما طلبته لا يمت لما تستلمه بصلة، مؤكدة أنه يجب أن تعرف البنت مقاساتها جيدا حتى تختار المنتج المناسب، كما يفضل أن تطلب صورة للمنتج على الحقيقة حتى تتخيل شكله الأقرب للطبيعة، وحتى لا تصدم بين ما طلبته وبين المنتج الذي ستسلمه.

وأشارت الفاشون بلوجر إنعام عيتاني إلى أن يجب مقارنة سعر المنتج في السوق المحلية مع سعر المنتج على موقع التسوق الإلكتروني قبل إتخاذ أي قرار بشراء منتج معين أون لاين، مضافًا إليه مصاريف الشحن والجمارك إن وجدت لتتأكدي من الحصول على أفضل سعر.

وشددت على ضرورة استخدام بطاقة ائتمان بنكية ويفضل أن تخصيصها لهذا الغرض، بحيث تكون السيولة المتوفرة بها في حدود لا تزيد كثيرًا على قيمة مشترياتك، كما يجب التعرف على أسعار خدمة الشحن لدى الشركات المختلفة، حيث إن أسعار الشحن والتسليم تختلف بدرجات متفاوتة من شركة إلى أخرى.

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