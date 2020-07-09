مجموعة جديدة من أزياء "ايردم ريزورت" من العصر الجورجي والستينيات‎

تم تصميم مجموعة أزياء ايردم ريزورت 2021 وتصنيعها وتصويرها خلال الحجر الصحي، وحسب المدير الإبداعي للعلامة إيردم مورالي أوغلو تم استلهام التصاميم من العصر الجورجي والستينيات، مؤكدا أن كلا العصرين يتميزان بالتقدم والتنوير والتجريب، وقد قام المصمم بإنشاء المجموعة في منزله، حيث تواصل مع فريقه عن طريق زوم، وتم التقاط الصور في غابة "Epping Forest" الواقعة في ريف لندن، وكان من الواضح أنه كان يفكر في الحرية والتفاؤل والهواء النقي والاحتفال بالطبيعة.

وقال موراليوغلو، في مقابلة، إن الحجر الصحي منح الناس خيارًا صارمًا: "يمكنك إما التوقف في مكانك، أو التفكير في المستقبل وتصميم مجموعة جديدة"، وتأتي هذه المجموعة الفخمة حالمة ومليئة بالتناقضات، فبرزت الأكمام المنتفخة لتزين الفساتين المطبعة بالأزهار والتوبات البيضاء ذات ياقة العنق العالية، وزينت ربطات البو السوداء الصغيرة أحزمة متينة من قماش "Grosgrain" وبدلات بنطلون نحيفة، إحداها أتت مصنوعة من قماش كورد وروي الأحمر تذكرنا بالزي الرسمي للضباط في أشهر روايات جين أوستن.

واحتضنت المجموعة أيضًا صورًا ظلية أكبر حجما، بما في ذلك سترات الكارديغان الواسعة من قماش الموهير المحبوكة في اسكتلندا أثناء الحجر، وفستان طويل شفاف مزين بالزهور الحمراء، وفستان جورجيت الحريري مع كاب مدمج متلألئ بالترتر الفضي، وقد تم إنشاء هذه المجموعة الجميلة والكلاسيكية لتجاوز الموضة.

ومع رفع الحجر الصحي في لندن، أصبح مورالي أوغلو جاهزًا للمضي قدمًا: "بدأ في عرض المجموعة على تجار التجزئة هذا الأسبوع في متجره في لندن، وعرض أقنعة صممها بنفسه، مع إبقاء الجميع مسافة أمان مناسبة"، كما أنه يتحدث مع المتاجر وزملائه في الصناعة حول كيفية تطوير نظام الموضة إلى الأمام، ولا تزال خططه لعروض لندن في سبتمبر في طي النسيان، وقال مورالي أوغلو إن التحدي الذي يواجهه الآن هو التفكير في طرق لإيصال رسالته لربيع 2021 للعميل، وقال أيضا: "ليس هناك شك في أن هذا وقت صعب للغاية، لكنني أشعر بالتأكيد أننا سننتقل إلى الفصل التالي بطريقة أكثر مرونة، مع فهم ما يحتاجه العميل حقًا".

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