9 أساطير خرافية تتعلق بالأزياء.. لا تصدقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

عادة ما تتعارض الاتجاهات الجديدة في الموضة مع قواعد ثابتة، وكانت هناك أوقات ساعدتنا فيها مثل هذه القواعد على تنسيق الأزياء وتناسقها ولكن هذا الاتجاه تغيّر، وبدأ المصممون وأيقونات الموضة إدخال تركيبات الألوان الجريئة والمطبوعات، ولا يخشون المزج بين العناصر التي لا مثيل لها، وارتداء ما يحلو لهم.

وفيما يلي نورد لكم 9 أساطير أزياء واسعة الانتشار لا ينبغي لأحد أن يصدقها في عام 2020، وفق ما نقل موقع "Bright Side".

الخرافة الأولى: لا يمكنك ارتداء المجوهرات الفضية والذهبية معًا

إذا كان في الماضي يعتبر ارتداء الذهب والفضة معًا علامة على الذوق السيئ؛ فإنه لا يوجد اليوم شيء سيئ في هذا المزيج.

وفقًا للمصممين، الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار هو حقيقة أن القطع تشترك في نمط مماثل وتتطابق مع التفاصيل الأخرى للمظهر.

الخرافة الثانية: لا يمكنك الجمع بين أكثر من 3 ألوان في مظهر واحد

تحول المزج بين مختلف الألوان والمطبوعات في نظرة واحدة من "الذوق السيئ" إلى الموضة الفائقة على مر السنين.

اليوم، يمزج مصممو الأزياء بشجاعة الأنماط والألوان التي لا مثيل لها، دون القلق بشأن التنافر على الإطلاق.

الخرافة رقم 3: الملابس الفضفاضة تناسب النحيفات والطويلات

هناك خرافة تقول إن الملابس الفضفاضة تناسب الفتيات النحيفات والطويلات فقط. ولكن هذا يجعل الأخريات يجدن صعوبة في محاولة إصلاح كل شيء في خزانة ملابسهن. في كثير من الأحيان، تبدو الملابس الكبيرة أنيقة أيضًا. إحدى الأفكار، على سبيل المثال، هي استخدام خدعة موازنة: عند ارتداء سترة كبيرة وفسيحة، قم بإقرانها بشيء نحيف وبسيط.

الخرافة الرابعة: تبدو النساء دائمًا أكثر أنوثة في الكعب العالي

هناك رأي عام يقول إن الأحذية ذات الكعب العالي هي التي تجعل الفتاة تبدو أنثوية.

ومع ذلك، هناك مجموعة من الميزات الأخرى التي يمكن أن تجعل المرأة تبدو أنثوية، مثل الطريقة التي تمشي بها وموقفها، والثقة بالنفس، والملابس التي تناسب شكل جسمها.

في الوقت نفسه، يمكن لأي عنصر مثل أحمر الشفاه اللامع أو الأكتاف المفتوحة اللطيفة أن يخلق في الواقع اللمسة النهائية المثالية لإلقاء نظرة شاملة.

الخرافة الخامسة: ملابس البوليستر تبدو رخيصة.

وفقًا للمصمم Katharina Starlay ، يجب ألا يخاف المرء من البوليستر أو الأقمشة الاصطناعية الأخرى.

معظم الملابس الرياضية مصنوعة من ألياف اصطناعية مصممة خصيصًا. تجف بسرعة ولا تمتص الروائح. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تصنع العلامات التجارية الشهيرة الملابس من البوليستر.

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الخرافة السادسة: ارتداء الأسود يجعلك تبدو أكبر سنًا

الاعتقاد بأن ارتداء الأسود يجعل الشخص يبدو أكبر سنًا هو أسطورة أخرى واسعة الانتشار. على العكس من ذلك، فإن الملابس المختارة بشكل صحيح من هذا اللون تطيل الصورة الظلية، يجعل جسمك يبدو أكثر نحافة ويجذب الانتباه إلى الوجه.

الخرافة السابعة: تبدو الحقائب المصنوعة من الجلد الأصلي أكثر أناقة

الحقيبة الأنيقة هي اللمسات الأخيرة على أي مظهر وليست دائمًا "جلد أصلي". علاوة على ذلك، بدأ العديد من المصممين المشهورين في إصدار مجموعات من الحقائب الجلدية المزيفة والصديقة للبيئة، ويستفيد المشاهير وغيرهم من تجار الأزياء من هذا الاتجاه في الوقت الحاضر.

الخرافة رقم 8: الملابس البراقة للمساء فقط

كان يُنظر إلى اللمعان على أنه شيء مناسب لملابس المساء حصريًا. لكن عشاق الموضة مع المشاهير أثبتوا منذ فترة طويلة أن مثل هذه الأشياء تبدو باردة في الملابس اليومية أيضًا. يمكن تعزيزها بالملابس الأساسية المفضلة لديك مثل السراويل المريحة والبلوزات والمعاطف.

الخرافة رقم 9: التخلص من الملابس التي لم ترتديها منذ فترة

يقترح المصممون في كثير من الأحيان التخلص من الأشياء التي لم ترتديها منذ أكثر من عام، لكن متخصصو الموضة يعتقدون أن هذا هو النهج الخاطئ. وذلك لأن الشيء الرئيسي الذي يجب تذكره هنا هو سبب عدم ارتداء هذه الملابس. ربما ببساطة لا يوجد شيء يمكن ارتدائه معهم. وربما في يوم جيد، ستأتي لحظة تشعر فيها بالرغبة القوية في ارتداء هذا العنصر مرة أخرى.