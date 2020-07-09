ياسمين صبري متألقة بإطلالة ساحرة مع أبو هشيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة مع زوجها رجل الأعمال المصري أبو هشيمة وظهر الثنائي بإطلالات أنيقة.

ارتدت ياسمين فستاناً أزرق أنيق لم يظهر كاملا في الصورة، ولكنها نشرت صورة سابقة وهي ترتدي نفس الفستان.

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وهو عبارة عن فستان أزرق طويل بقصة رقيقة اعتمدت على تفصيلة سادة ومن الكتاف "ون شولدر" من الأعلى ومن أسفل على شكل بليسيه وبه فتحة من الجنب زادت من أنوثة ياسمين.

اعتمدت ياسمين على إكسسوارات بسيطة عبارة عن إسوار من كارتييه، واكتفت بترك شعرها منسدلا على كتفيها.

جدير بالذكر أن تكلفة الفستان وصلت إلى 416 يورو أي ما يعادل 6650 جنيه مصري من العلامة الشهيرة "elisabetta franchi".