"الصحة" أوصت بتناوله.. إليك أنوع العسل المختلفة وفوائد كل منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

نصحت وزارة الصحة والسكان مؤخرا، بتناول العسل وكوب من المياه، لرفع كفاءة الجهاز المناعي، للقدرة على مواجهة فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم أنواع العسل وفوائد كل منها، حسب ما جاء في موقع "diethive".

1- عسل البرسيم:

وهو النوع الأكثر شعبية، ويمتاز بلونه الأصفر الفاتح مع طعمه الحلو الخفيف، ويمكن استخدامه في علاج فقر الدم ويساعد على تحسين عملية الهضم ويحتوي على كميات عالية من الفلافونول تدعم وظائف الرئة والقلب، كما أن الأحماض الفينولية تدعم الجهاز العصبي.

2- عسل زهرة القطن:

ينتجه النحل بعد امتصاص الرحيق من أزهار القطن، ويعتبر عسل أبيض ناصع اللون ويتميز بطعمه المميز.

وتشمل فوائد في علاج الضعف الجنسي عند الرجال والنساء، بالإضافة إلى أنه يساعد في علاج حصوات الكلى ومشاكل الجهاز التناسلي ويمنع تسوس الأسنان واحتباس الماء والأملاح.

3- عسل السدر:

أيضا من أفضل وأغلى أنواع العسل في العالم، حيث يتم استخلاصه من شجرة السدر، ويتميز باللون البني الداكن وله رائحة جميله ومذاق مختلف عن الأنواع الأخرى.

كما له العديد من الفوائد الكثيرة في علاج العديد من الأمراض، ومنها تعزيز الجهاز المناعي ومقاومة الأمراض المختلفة، كما يساهم في ضبط نسبة السكر في الدم، كما يعالج أمراض المعدة.

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4- عسل الزهور البرية:

يتميز هذا العسل عن غيره، حيث إن النحلة التي أنتجته استخلصته من رحيق أكثر من نوع من الأزهار، وله أكثر من فائدة ويتميز بطعمه ورائحته ونكهته المميزة التي تعود للزهور التي تغذى على رحيق النحل.

ويساهم في فقدان الوزن، ويعالج جفاف الحلق والسعال المزمن ويحسن الرؤية ويعالج الصداع العصبي.

5- عسل الحنطة السودة:

من أكثر أنواع العسل قتامة من حيث اللون، ويتم جمع عسل الحنطة السوداء طازجا من براعم حبوب القمح السوداء، وتكمن فائدته في أنه مضاد للأكسدة والجراثيم كما أنه مفيد للجهاز الهضمي، وأيضا خيار ممتاز لعلاج السعال والتهاب الحلق، بالإضافة إلى إنه يساعد على خفض مستويات الكوليسترول، وهو أحد الأنواع الأكثر استخداما في الجروح والعناية بالبشرة.

6- عسل الزيتون:

يتميز بمذاقه الحلو وقوامه اللزج، ولهذا النوع فوائد عظيمة يمنحها لجسم الإنسان بفضل احتوائه على الإنزيمات والبروتينات والأحماض والفيتامينات والأملاح المعدنية والسكريات الأحادية.

7- عسل حبة البركة:

يعتبر عسل طبيعي يلاحظ فيه رائحة ونكهة حبة البركة بكل وضوح، وينتجه النحل من رحيق حبة البركة، ويحتوي على مادة اللجنون ويساعد في علاج السعال ومشاكل الرئة بالإضافة إلى انه يقوي جهاز المناعة، ويساعده في مقاومة الأمراض المختلفة، ويعمل على تنظيم نسبة السكر في الدم وتنشيط الدورة الدموية.

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