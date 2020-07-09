في "عطلات الصيف".. خطوات بسيطة تجعلك آمنا من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - لم يكن فصل الصيف مثل الذي اعتاد عليها المصريون بل والبشرية، فيشهد انتشار فيروس كورونا الذي امتد طولا وعرضا وتفشى في مختلف دول العالم.

وربما يتساءل البعض عن كيفية أن يصبح آمنا في ظل الطقس الحار الذي نعيشه في الفترة الحالية، مع تهديد كوفيد 19.

كشفت ليزا ماراجاكيس، المدير الأول للوقاية من العدوى في نظام "جونز هوبكينز الصحي" ، عن طرق العيش بشكل آمن في الصيف، مع تفشي فيروس كورونا، وفقا ما نقل موقع "eatthis".

في يوم عطلة أو أي يوم، أحد أسوأ الأشياء التي يمكن لأي منا القيام بها الآن هو الذهاب إلى مكان مغلق، حيث نكون على اتصال وثيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص، خاصة إذا فعلنا ذلك دون ارتداء قناع، إذ أن الفيروس ينتقل عندما يسعل أو يعطس شخص ما.

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وعند تناول أي طعام في أماكن خارج المنزل، يجب الحفاظ على القناع أثناء الأكل والشرب، والحفاظ على مسافة متر على الأقل بينك وبين الآخرين.

وعند استضافة أقارب أو أصدقاء أو حضور تجمع، لا بد أن يكون في الهواء الطلق إذا لزم الأمر، ويجب عليك تخفيف العدد في الحفل، والتزم بالمسافة بين الأشخاص، وارتد قناع وجه، وتذكر أيضًا أن تغسل يديك دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل الطهي أو التعامل مع الطعام أو تناوله للمساعدة على منع انتشار أو التسبب في الإصابة بفيروس كورونا.

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