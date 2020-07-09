فساتين باللون الأسود لسهرات الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - اللون الاسود هو ملك الألوان ولا سيما في السهرات والمناسبات الصيفية، ولهذا وفي كل موسم لا يغيب الفستان الاسود في عروض الأزياء العالمية لتقديم تشكيلة مبهرة ومتنوعّة من التصاميم وأجملها على الإطلاق.

الاسود وإطلالة فخمة

فستان طويل باللون الأسود للسهرة من تاداشي شوجي TADASHI SHOJI



الأسود هو اللون المفضّل لدى الكثيرات، خاصة حيت يتعلّق الأمر باختيار فساتين سهرة لمناسبات راقية، الأسود يضمن لها في كل الأحوال إطلالة فخمة ومميزة، و هو الخيارالأسلم إن لم يتح لها الوقت الكافي للاختيار بين الفساتين قبل المناسبات الهامة.وبالرغم من لونه القاتم، هناك الكثير من موديلات وتصاميم فساتين مبتكرة تستغل هذا اللون في إظهار حرفية الخطوط والتطاريز واستخدام الخامات المختلفة مثل :فساتين دانتيل ، حرير ، شيفون، و خامات الفستان الاسود أخرى عديدة أنثوية و ناعمة.

لا تمرّ تشكيلة جديدة لأي دار أزياء راقية من دون فستان أو اثنين بهذا اللون المميّز، فظهرت موديلات فساتين السهرة من ناحية قصاّتها من الأقمسة المصنوعة منها ، فبرزت هذه التصاميم العصرية ذات اللمسات الشبابية والمصنوعة من أقمشة ناعمة ، الى جانب التصاميم الفاخرة المصنوعة من أقمشة لافتة ومميزة .

كما برزت فساتين باللون الاسود لسهرات الصيف مكشوفة الأكتاف، بقصّة الكتف الواحد ، أو تلك ذات الأكمام الطويلة، دون أن ننسى التصاميم المستوحاة من فساتين الأميرات المزيّنة بالكشكش أو المشكوكة بالترتر البرّاق.

ينحصر التجديد بالنسبة لكثير من الفتيات والسيدات في ملابس السهرات فقط على تغيّر شكل التصميم ولونه، فعند الذهاب الى أي مناسبة لا بدّ أن نلاحظ الأسود مكتسحاً لكل تصاميم الملابس بدون منازع سواء كانت طويلة أو قصيرة بكل الاشكال.

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فساتين باللون الأسود طويلة وقصيرة

فستان طويل باللون الأسود للسهرة من فيرا وانغ Vera Wang



تعتبر الفساتين السوداء الطويلة هي أحد أبرز الفساتين المقرّبة لقلوب وأعين الفتيات، لذا إذا مانت تبحث عن فستان سهرة مختلف خلال مناسباتها الصيفيىة، لا بد من اختيار تصميم عصري من الفساتين السوداء الطويلة المتصدّرة لعروش الموضة.

أما الفتيات اللواتي تفضلن ارتداء الفساتين السوداء القصيرة التي تساعدهن على إبراز جمالهن خاصة إذا كنّ من صاحبات القوام الرشيق، فلا بدّ من اختيار التصاميم القصيرة دون أي تردّد، واللواتي تتمتعن بجسم سمين لا مجال سوى الفستات الأسود القصير المنفوش لإخفاء الوزن.

وأخيراً يجب التركيز على نقظة مهمة خلال اختيار الفستان باللون الاسود لسهرات الصيف وهي أن يعكس جمال الإطلالة ويضفي الأناقة والرقي عليها.



موديلات فساتين باللون الأسود لسهرات الصيف

فستان قصير باللون الأسود من تمبرلي لندن TEMPERLEY LONDON

تبرز العديد من التصاميم للفستان الأسود لإرضاء جميع الأذواق والأجسام منها:

فستان أسود أنيق جداً يناسب الإطلالة المسائية، وهو فستان منسدل على الأكتاف ملتصق بالجسم ، ومن عند الركبه به كشاكش منسدلة واسعة وطويلة على شكل ذيل السمكة.

فستان أسود طويل مميّز مصنوع من القماش الدانتيل من فوق وبأكمام دانتيل ،وكشف الأكتاف ومنسدل على الجسم من القماش الليكرا ،له ذيل من الخلف واسع ومنسدل على الأرض.

فستان طويل أسود بأكمام التوب والأكمام من القماش القطيفة الناعم والجيب من القماش الأسود اللامع ويتميّز بشراشيب من الجوانب.

فستان أسود مصمّم من التوب وقماش القطيف، له أكتاف منسدلة، الجيب واسعة من القماش الساتان ومرفوعة من الأمام وطويلة من الخلف.

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