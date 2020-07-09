عبايات خليجية داكنة للقصيرات من وحي سهى

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - سهى، يوتيوبر سعودية، تتحدث عن القصص المرعبة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وحيها جمعنا للفتيات السعوديات ذوات القوام القصير عدة عبايات بموديلات خليجية عصرية مع طرق تنسيقها، فإليكنّ التفاصيل.



سهى في عباية للمناسبات

عباية للمناسبات



في إطلالة ساحرة، تأنقت سهى خلال إحدى جلسات التصوير بعباية سوداء مزينة من الكتفين بالريش الأسود والفصوص اللامعة باللون الأسود المطرز بالخطوط البيضاء المتعرجة؛ لتضفي على عبايتك مظهرًا أنثويًّا جذابًا بأسلوب مميز، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي زهري وحقيبة زرقاء.

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إطلالة سهى بعباية كحلية

سهى بعباية كحلية



تميل سهى لتنسيق عباياتها بطرق عصرية، وفي أحدث إطلالاتها ظهرت بعباية كحلية مصممة بحزام للخصر وياقة البليزر الرسمي، وكسرت لون الإطلالة بأطراف الأكمام البيج المزينة بمطاط وبنقابها الأسود، ونسقت مع هذه الإطلالة حقيبة كحلية وحذاءً ذا كعب أبيض مع أساور ناعمة باللون الأبيض والكحلي والأسود.

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سهى بعباية مصمَّمة بحزام للخصر

عباية مصممة بحزام



أطلّت سهى في إحدى إطلالاتها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بعباية سوداء مزينة بالرمادي في أطراف الأكمام والجيبين، ومن الجزء العلوي صُممت بياقة مزينة بالخطوط البيضاء والرمادية، وزينت العباية بحزام للخصر، وأكملت إطلالاتها بحذاء رياضي أبيض؛ لتُكمل مظهرها الحيادي.

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تنسيق العباية السوداء الناعمة من سهى

تنسيق العباية الناعمة



تضفي العبايات السوداء الناعمة إطلالة أنيقة ومحتشمة على من ترتديها، لذا ارتدت سهى عباية سادة باللون الأسود، وأكملتها بحقيبة وحذاء مصمَّمين بشكل عصري باللون الأزرق، وتجملت بمناكير أحمر.

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إطلالة سهى بعباية مزينة بالفصوص

عباية مزينة بفصوص



تتمتع إطلالات سهى بالرقيّ والأناقة المناسبين للمرأة السعودية المحتشمة، وفي إحدى إطلالاتها تزينت بعباية سوداء مصممة بالنقوش الفضية في الأكتاف، وأكملت مظهرها بحقيبة زرقاء وحذاء أبيض عصري ذي كعب، وجمَّلت يديها برسومات التاتو السوداء.

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عباية مزينة باللون الأبيض لإطلالة عصرية

عباية مزينة بالأبيض



لإطلالة عصرية جذابة، اختارت سهى عباية سوداء ناعمة مزينة بقماش أبيض مزين بخطوط سوداء عرضية وطولية، وأكملت إطلالتها بالحزام الأسود للخصر وحذاء ذي كعب أسود.

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نصائح للحفاظ على العبايات السوداء



على الرغم من كون العباية السوداء هي الخيار المفضل للكثيرات من النساء العربيات، ولا سيما السعوديات، فإن لونها يتأثر مع تكرار الغسيل، حيث تصبح باهتة المظهر؛ نتيجة تأثرها بالماء ومسحوق الغسيل، ولتلافي هذا العيب استخدمي عند غسلها الماء البارد؛ ليحافظ على لون الصبغة، واستخدمي أقصر دورة غسيل ممكنة عند تنظيفها، كما يمكنك إضافة نصف كوب من الملح إلى دورة الغسيل، مما يساعد على منع تسرّب الصبغة، وتجنَّبي وضع مسحوق الغسيل أو المبيِّض، واستخدمي المسحوق السائل الخاص بغسيل العبايات السوداء.

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