حقائب مرصّعة بالمجوهرات لأهم مناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - لا شكّ أن الحقائب المرصّعة بالمجوهرات تحتل مكانة مهمة في حياة المرأة؛ لأنها بنظرها تبدو كلوحة فنية غير مناسبة للاستعمال اليومي، ولكنها تخطف الأضواء في جميع المناسبات بفضل أسلوبها المذهل الذي يجسّد مستوى جديداً من الرقي والأناقة.

إذا كانت السيدة من عاشقات المجوهرات المتماشية مع الموضة، فهي تحتاج حتماً إلى بريق وتميّز هذه الحقائب في حياتها، ونظراً لاتّسامها بأسلوب راقٍ ومتماشٍ مع الموضة، لا بدّ من وجود حقيبة مرصّعة بالمجوهرات والأحجار الكريمة لطلّتها.



اهتمام السيدات

حقيبة يد مرصّعة بالمجوهرات من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana



لطالما حازت الإطلالة الكلاسيكية والرسمية على اهتمام السيدات بكثرة، خاصة وأن مثل هذه الإطلالة تحتاج إلى الوقت والجهد لانتقاء ما يناسبها وما يجعل منها محط أنظار الجميع. وعلى اعتبار أن الإكسسوارات قطعة أساسية لا يمكن أن تفارق الإطلالة الأنيقة، كان لا بدّ أن تختار السيدات قطع الإكسسوارات الأجمل مع إطلالاتهن الرسمية، وبالطبع ما من شيء يمكن أن يمنح الإطلالة فخامتها أكثر من الحقائب المرصّعة بالمجوهرات وبأفخم وأرقى الأحجار الكريمة مثل الياقوت، الألماس، اللؤلؤ وغيرها.

هناك أنواع عديدة ومختلفة من الحقائب المرصّعة بالمجوهرات وهي موجودة بوفرة في صيحات الموضة؛ لأن إطلالة السهرة لن تكتمل دون إضافة هذه الحقيبة لجذب الانتباه إلى الإطلالة والحصول على لمسة فاخرة.

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الألماس وبريق خاص

حقيبة يد مرصّعة بالمجوهرات من برادا Prada

يعتبر حجر الألماس من الأحجار المفضّلة لدى جميع السيدات بمختلف أذواقهن أو أسلوبهن، خاصة وأن لهذا الحجر بريقه الخاص الذي يجعل من أي قطع رصعت به محط أنظار الجميع، فكيف إذا كانت حقيبة يد ذات اللون الأسود الأنيق، التي جاء سطحها مرصعاً بأحجار متعدّدة الأشكال والأحجام، وقد لفت الاهتمام شكل الفراشة.

أما التصميم الثاني، فلا يقلّ جمالاً ورقياً عن السابق حتى لو تمّ ترصيع الحقيبة ذات اللون الوردي الفاتح بأحجار صغيرة من الألماس.

ليس من الضروري هذا الصيف أن تختار السيدة حقيبة اليد التي جاء الترصيع فيها على سطحها الأمامي أو الخلفي، بل بإمكانها الاتجاه نحو صيحة جديدة لتتفرد بها وهي الحقائب ذات المقابض المرصّعة، خاصة من اللون الأسود القاتم مع مقبض من حبّات اللؤلؤ الأنيق بشكل كامل.

بالإمكان أيضاً اختيار حقيبة يد مرصّعة بالعديد من الأحجار الكريمة إذا كانت السيدة من اللواتي لا تفضلن حجراً على آخر بل ترغب في كثرتها.

وهنا لا بدّ من اختيار حقيبة باللون الأسود، مع ترصيع بأحجار الياقوت الأحمر، الزمرد الأخضر الأنيق، الألماس وغيرها الكثير من أرقى الأحجار، دون أن ننسى بالطبع الحقيبة التي تتميّز بالترصيع على شكل قلب من الذهب الأصفر، مع أحجار ألماس ناعمة وبسيطة.

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