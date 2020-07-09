أحدث أطقم الخروج للمحجبات من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 9 يوليو 2020 10:41 مساءً - تحرص الفتيات العربيات على الظهور دومًا بإطلالة أنيقة ومحتشمة، ولأحدث موديلات الأزياء المناسِبة للخروج، جمعنا لكِ -عزيزتي المحجبة- عدة إطلالات لأطقم صيفية من مدونات الموضة لعام ٢٠٢٠، فاستوحي منها ما يناسب مناسباتك وشخصيتكِ.



تنسيقات الجينز لإطلالة مريحة

إطلالة آلاء نوبل بالجينز



للجينز تاريخ عريق ومميز، حيث استُخدم في إيطاليا أثناء القرن السابع عشر للعسكر؛ من أجل الرغبة في استخدام نسيج يمكن ارتداؤه رطبًا أو جافًّا، وكان مادة أساسية في الطبقة العاملة في شمال إيطاليا؛ لسهولة ارتدائه وأريحيته، والآن أصبح من أهم الأزياء في خزانة كل امرأة، وفي أشهر عروض الأزياء، وعن أطقم مدونات الموضة؛ فقد ارتدت آلاء نوبل الجينز الأزرق بدرجة داكنة مع بلوزة بيضاء ومعطف طويل زهري؛ لإطلالة شبابية مفعمة بالأنوثة، وظهرت مرام سنوسي ببنطال جينز داكن مع معطف من الجينز المصمم بدرجة فاتحة، وأكملت إطلالاتها ببلوزة بيضاء؛ لمظهر حيادي، وشابهت إطلالاتها سحر فؤاد؛ حيث أطلّت ببنطال جينز داكن مصمم بمطاطات في الأسفل مع معطف طويل من الجينز الفاتح وبلوزة بيضاء، وتأنقت سارة ثروت ببنطال الجينز الفاتح مع بلوزة بيضاء ومعطف الكيمونو المصمَّم باللون الأسود المرسوم بالزهور البيضاء، وتجمّلت أيضًا في إطلالة أخرى ببنطال الجينز مع بليزر زهري وبلوزة بيضاء، لزيّ عملي بأسلوب شبابي.

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إطلالات التنورة لمظهر شبابي أنيق

إطلالة آلاء نوبل بالتنورة



اعتمدت مدونات الموضة على إطلالات التنورة والبنطال؛ ليظهرن بإطلالة أنيقة وجميلة، ومنها تأنقت آلاء نوبل بتنورة ماكسي بيضاء مع بليزر زهري بأكمام قصيرة وبلوزة زرقاء ناعمة؛ لإطلالة شبابية أنيقة، وتزينت مرام سنوسي بتنورة سوداء لامعة مع معطف أحمر وبلوزة بيضاء؛ لمظهر عملي مناسب لحفلات العمل، ونسقت مرام في إطلالة أخرى تنورة رمادية من القطن الضيق مع بلوزة بيضاء وقميص أصفر مفتوح الأزرار؛ لخيار شبابي.

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خيارات البنطلونات الملونة لإطلالة شبابية مرحة

إطلالة سحر فؤاد بالبنطال الملون



جاءت سحر فؤاد بعدة إطلالات ببنطلونات شبابية ملونة؛ لتضفي لإطلالاتها روح المرح وحب الحياة، ومنها اختارت بنطالًا بنيًّا ذا خصر عالٍ مع بلوزة سوداء ومعطف طويل بني، وأكملت إطلالتها بحذاء وحجاب باللون الأبيض، وتجمّلت ببنطال وبلوزة يكسوهما اللون الأبيض مع بلوزة عصرية مصممة باللون الأصفر والزهري؛ لخيار مرح وشبابي.

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