شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان دليل: 3 ماسكات لجمال دائم لأصحاب البشرة الدهنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج دائما إلى اهتمام فائق، بسبب كمية الدهون التي تفرزها وخاصة في فصل الصيف، لذا قدم سوازن دليل، خبيرة التجميل عدد من الماسكات التي يجب المواظبة عليها في فترة الصيف للحفاظ عليها.

وأهم هذه الماسكات..

“ماسك الكركم والطين”

المكونات:

كركم

طين

ماء ورد

الطريقة:

تخلط المكونات بكميات متساوية، وتضاف ملعقة صغيرة من ماء الورد ويخلط جيدا ، ويوضع الماسك على الوجه لمدة 15 دقيقة ثم يغسل ووضع نوع مناس من المرطب.

“ماسك البصل بالشوفان”

المكونات:

بصل

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شوفان

ماء ورد

الطريقة:

ضعي الشوفان في ماء ساخن جدا لمدة 10 دقائق، ثم ضيفي ملعقة كبيرة من البصل المفروم، ثم ضعي المكونات في الخلط ليمتزجوا جيداً، ويوضع الخليط على الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ويمكن المسح بماء الورد ليقضي على رائحة البصل ثم يغسل الوجه ويوضع المرطب المناسب.

“ماسك الطماطم واليمون”

المكونات:

نصف حبة طماطم

عصير ليمون طازج

الطريقة:

يخلط المكونات حتى يصبحوا مثل المعجون، وضعي الخليط على بشرتك لمدة 15 دقيقة ويشف بماء دافئ ثمى الترطيب بالمرطب الموجود.

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