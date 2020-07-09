شكرا لقرائتكم خبر عن لتحسين مظهر الشعر الدهني إليكِ طريقة الماء المملح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتعدد مشكلات الشعر الدهني كسرعة التزييت والقشرة والحكة وغير ذلك وتعاني من هذه المشكلة الكثير من النساء.

ومن أجل علاج هذه المشاكل ومنح الشعر مظهراً جميلاً وصحياً من المفيد اللجوء إلى بعض العلاجات المنزلية السهلة.

ومن أبرز العلاجات الماء المملح ولهذا ينصح بمزج كمية كافية من الماء مع القليل من الملح وبوضع المزيج في عبوة رش وخضها جيداً قبل تبليل الشعر به ثم تركه يجف في الهواء الطلق.

كما يمكن استخدام الزيوت الأساسية ومنها زيت اللافندر وزيت الميرمية وزيت إكليل الجبل وزيت شجرة الشاي الاساسي وزيت الغريب فروت وزيت الليمون.

حيث تساعد على تعديل مستوى الزهم الذي تفرزه فروة الرأس وعلى الحد من تأثير البكتيريا الضارة عليها.

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ولهذه الغاية يكفي إضافة بضع نقاط من الزيت إلى الشامبو وتطبيقه على الشعر مع التدليك من الجذور إلى الأطراف.

بعد ذلك يجب تركه على الرأس لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل الغسل جيداً.

ومن الضروري أيضاً اعتماد نظام غذائي صحي لأن هذا يؤثر بشكل كبير على صحة الشعر.

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