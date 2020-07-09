شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الإسمرار حول الشفاه إليكِ الحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعمل الشفاه الصحية الجذابة على إبراز ملامح الوجه بمظهر صحي وحيوي، ولكن نتيجة التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس أو الإفرازات الزائدة من صبغة الميلانين تصبح المنطقة المحيطة بالشفاه داكنة وسمراء.

إذا كنتِ تعانين من الإسمرار حول الشفاه إليكِ بعض العلاجات الطبيعية والوسائل الفعّالة التي تساعد على تفتيح البشرة حول الفم وإزالة الاسمرار بشكل نهائي.

1- عصير الليمون

يحتوي عصير الليمون على حمض الستريك، مما يعمل على التحكم في إفراز صبغة الميلانين المسؤولة عن اسمرار المنطقة المحيطة بالشفاه.

قبل الذهاب للنوم، استخدمي بضع قطرات من عصير الليمون لتدليك الجلد المحيط بالفم ثم اغسليه جيداً بالماء البارد.

احذري من استخدام الليمون على البشرة في النهار، فقد يتسبب ذلك في زيادة حساسية البشرة تجاه أشعة الشمس، مما يؤدي لظهور البقع الداكنة وتفاقم تلك المشكلة كذلك.

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زيت الزيتون وعصير الليمون

اخلطي كميات متساوية من زيت الزيتون البِكر مع عصير الليمون ووزعيه على أماكن البقع الداكنة من الجلد، مع التركيز على المناطق المحيطة بالفم.

يترك الخليط على الجلد لبعض الوقت قبل أن يغسل بالماء البارد.

يكرر ذلك مرتين خلال اليوم ليساعد على التخلص من اسمرار الجلد دون تعريض البشرة للجفاف.

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