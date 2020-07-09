شكرا لقرائتكم خبر عن ماسكات طبيعية لإزالة الرؤوس السوداء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني البشرة الدهنية من إفرازات الدهون وانسداد المسام، مما يؤدي إلى ظهور الرؤوس السوداء.

إذا كنتِ تعانين منها أيضاً، إليكِ الحل باستخدام ماسك طبيعي لإزالة الرؤوس السوداء.

ماسك لإزالة الرؤوس السوداء من الأنف

اخلطي 1 ملعقة صغيرة من الحليب مع 1 ملعقة كبيرة من العسل.

ضعي المكونات في الميكرويف لمدة 10 ثواني.

قلبي المكونات، ثم ضعيها على منطقة الأنف.

ضعي قطعة من القطن فوق الماسك، واتركيها 20 دقيقة.

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أزيلي القطن، واشطفي وجهك بالماء الفاتر.

ماسك لإزالة الرؤوس السوداء للبشرة الدهنية

أضيفي كمية كافية من ماء الورد إلى 1 ملعقة كبيرة من الزنجبيل البودرة.

طبقي الماسك على أماكن الرؤوس السوداء، واتركيه 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء البارد.

اغمري قطعة من القطن في ماء الورد البارد، وامسحي بها وجهك.

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