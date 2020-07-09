شكرا لقرائتكم خبر عن الألوفيرا الحل المثالي لإزالة نمش الوجه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يظهر النمش على شكل بقع بنية نتيجة التعرض الزائد لأشعة الشمس، ويصعب جداً إخفاؤها بمستحضرات المكياج.

فإذا كنت تعانين من مشكلة النمش إليكِ طريقة إزالته من الوجه بمكون طبيعي

وصفة الألوفيرا

الألوين والـ aloesin هما مركبان موجودان في نبتة الألوفيرا، وهما من المركبات النشطة التي تعمل على التخفيف من النمش والتقليل من ظهور التصبغات والبقع الداكنة التي تظهر نتيجة فرط تصبغ الدم.

بالتالي، فإن وصفة الألوفيرا فعالة جداً في التخلص تدريجياً من النمش.

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دلكي وجهك بجل الألوفيرا الطبيعي، وتركه الى أن يجف.

بعدها، شطفي وجهك بالماء الدافئ.

كرري هذه العملية 3 مرات أسبوعياً.

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