شكرا لقرائتكم خبر عن للتمتع بجسم ناعم كالأطفال تعرّفي إلى الحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تفقد البشرة مع الوقت حيويتها ورونقها بسبب تعرضها للعديد من المشاكل، ولحلها إليكِ أفضل خلطات لتنعيم الجسم الخشن في المنزل.

خلطة تنعيم الجسم الجاف

مكونات

كمية من زيت جوز الهند أو زيت الأطفال أو زيت الزيتون أو زيت الخروع أو زيت الجوجوبا أو الزيت المعدني أو زيت السمسم.

طريقة التحضير

وضع الزيت على الجسم، وتدليكه مدة دقيقة إلى دقيقتين أو تركه ليلةً كاملة حتّى تمتصه البشرة أو استخدامه بعد الاستحمام.

الاستحمام في صباح اليوم التالي للحصول على بشرة منعشة.

تكرار هذه العملية مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعياً.

خلطة تنعيم الجسم كالاطفال

مكونات

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4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب حليب سائل

2 ملعقة كبيرة قرفة

2 كوب عصير ليمون

طريقة التحضير

يتم ملئ حوض الحمام بالماء الساخن.

تضاف الخلطة إلى ماء الاستحمام.

يتم نقع الجسم بالماء والتنعم بعد ذلك ببشرة ناعمة كالأطفال.

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