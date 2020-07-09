شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الحلبة والبابونج لشعر صحي ولامع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعطي الشعر اللامع الصحي للمرأة مظهراً جذاباً ومفعماً بالأنوثة، لذلك تهتم الكثيرات بصحة وجمال شعرهن، ولتتمتعي بشعر ناعم ومغذٍ إليكِ الحل:

وصفة بذور الحلبة لترطيب الشعر

تحتوي الحلبة على خصائص مرطبة للشعر الجاف، ولتحضير هذه الوصفة قومي بنقع 3 ملاعق من بذور الحلبة في الماء طول الليل ومن ثم ضعيها بالخلاط الكهربائي وأضيفي إليها ملعقة من زيت الزيتون وملعقة من العسل واخلطيهم جيداً.

ومن ثم وزعي الخليط على فروة رأسك وأطراف الشعر واتركيه لمدة ساعة كاملة ومن ثم اشطفي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

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وصفة البابونج لتنعيم الشعر الجاف

قومي بنقع مقدار ملعقتين من البابونج في نصف كوب من الماء المغلي لمدة 15 دقيقة ومن ثم تصفية الخليط وأضيفي إليه ملعقتين من زيت السمسم.

ووزعي الخليط على شعرك كاملاً واتركيه لمدة 30 دقيقة ومن ثم اغسلي شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب.

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