شكرا لقرائتكم خبر عن تنعيم القدمين بخلطة منزلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني الكثيرات من مشكلة خشونة كعب القدم أو التشققات المزعجة التي تسبب لهن الإحراج، ويبحثن عن الحل الفوري لهذه المشكلة، ولذلك إليكِ هذه الخلطة المعالجة:

خلطة زيت الزيتون والسكر

المكونات

ملعقتين سكر

ثلاث ملاعق زيت زيتون

كريم خاص بالقدم ( أو كريم ترطيب عادي)

مناديل جافة

كيس بلاستيك

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الطريقة التحضير

– اخلطي السكر مع زيت الزيتون جيدا حتى تتجانس المكونات، اتركي الخليط لبضع دقائق يرتاح.

– اغسلي قدميك بالمياه الدافئة في خطوة أولى.

– ضعي ملعقة كبيرة من الكريم المرطب في وعاء و قومي بإذابته على بخار الماء 3 دقائق، ثم ادهني به قدميك حتى الكعبين و اتركيها 3 دقائق.

– أزيلي الكريم ثم طبقي خلطة زيت الزيتون و السكر و افركيها على قدميك في شكل حركات دائرية من الخارج للداخل.

– لفي قدميك بالبلاستيك بعد ذلك لمدة 3 دقائق ثم اغسلي قدميك بالماء الفاتر، ثم طبقي القليل من الغلسيرين أو كريم الترطيب.

– كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع وستلاحظين اختفاء التشققات مع نعومة فائقة.

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