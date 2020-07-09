شكرا لقرائتكم خبر عن تنعيم القدمين بخلطة منزلية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تعاني الكثيرات من مشكلة خشونة كعب القدم أو التشققات المزعجة التي تسبب لهن الإحراج، ويبحثن عن الحل الفوري لهذه المشكلة، ولذلك إليكِ هذه الخلطة المعالجة:
خلطة زيت الزيتون والسكر
المكونات
ملعقتين سكر
ثلاث ملاعق زيت زيتون
كريم خاص بالقدم ( أو كريم ترطيب عادي)
مناديل جافة
كيس بلاستيك
الطريقة التحضير
– اخلطي السكر مع زيت الزيتون جيدا حتى تتجانس المكونات، اتركي الخليط لبضع دقائق يرتاح.
– اغسلي قدميك بالمياه الدافئة في خطوة أولى.
– ضعي ملعقة كبيرة من الكريم المرطب في وعاء و قومي بإذابته على بخار الماء 3 دقائق، ثم ادهني به قدميك حتى الكعبين و اتركيها 3 دقائق.
– أزيلي الكريم ثم طبقي خلطة زيت الزيتون و السكر و افركيها على قدميك في شكل حركات دائرية من الخارج للداخل.
– لفي قدميك بالبلاستيك بعد ذلك لمدة 3 دقائق ثم اغسلي قدميك بالماء الفاتر، ثم طبقي القليل من الغلسيرين أو كريم الترطيب.
– كرري هذه الوصفة مرة كل أسبوع وستلاحظين اختفاء التشققات مع نعومة فائقة.