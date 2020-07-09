شكرا لقرائتكم خبر عن لبشرة مشرقة وفاتحة إليكِ ماسك النعناع وماء الورد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد جمال الوجه أهم مايميز المرأة ويعزز جمالها ويزيد من ثقتها بنفسها، لذلك تهتم الكثير من السيدات بجمال بشرتها ونضارتها.

وللحصول على بشرة فاتحة ومشرقة إليكِ ماسك النعناع وماء الورد.

المكونات

أوراق النعناع الطازجة.

نصف كوب من ماء الورد.

طريقة الإستخدام

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يتم فرم أوراق النعناع جيداً ثم يتم إضافة ماء الورد حتى نحصل على عجينة متماسكة، وإذا كان الخليط سميك، من الممكن إضافة المزيد من ماء الورد حتى نحصل على القوام المناسب.

يطبق الخليط بواسطة أطراف الأصابع على وجه نظيف تماماً خالي من آثارالمكياج، يتم توزيعه بالتساوي برفق بواسطة حركات دائرية، مع تجنب ملامسته للعينين.

يترك الماسك على الوجه لمدة 20 دقيقة حتى يجف.

بشطف الوجه جيداً بإستخدام الماء الفاتر.

يكرر الماسك مرتين أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

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