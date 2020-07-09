صور جريئة بـ"كاش مايوه شيفون مكشوف".. إيمان العاصي توجه رسالة غامضة

لايف ستايل

بإطلالة صيفية جذابة، شاركت الفنانة أيمان العاصي، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، أحدث ظهور لها على شاطئ البحار.

وظهرت الفنانة بلوك جريء، مرتدية كاش مايو أسود، مطعم بشريط ذهبي، بأكمام مروحية، جاء من الشيفون، ومكشوف من الخصر، ليظهر المايوه الذي ترتديه.

ولازم الإطلالة الجريئة الشعر الطبيعي غير المصفف، ونظارة شمسية، حيث علقت: " إذا كان هذا يجعلك سعيدًا فلا داعي أن يكون منطقيًا للآخرين".

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وتفاعل العديد من الرواد مع الصور، التي حظيت على الآلاف تسجيلات الإعجاب.

شفاء إيمان العاصي من كورونا

وكانت الفنانة إيمان العاصي، شاركت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من قبل أعلنت من خلاله تعافيها من فيروس كورونا، مؤكدة أن الإصابة والمرض "مش عيب"، وأن المتعافي "مش منبوذ"، مؤكدة أنَّها اكتشفت إصابتها يوم وقفة العيد وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، ثم التزمت بالعزل المنزلي والبروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض.

وأشارت "العاصي"، خلال مقطع الفيديو المصور، أنها أجرت تحليلا آخرا لتظهر نتيجته سلبية يوم 29 مايو الماضي، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل جميع نتائجها كانت سلبية، ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافي بالعزل.