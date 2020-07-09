بـ"ضفرتين وجيبة" دينا تستمع بالبحر.. ومتابعوها: قلبي يا ناس

لايف ستايل

مع انتهاء حظر التجوال وعودة الحياة إلى طبيعتها، بدأت الفنانات استعادن حياتهن كما كانت مع الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وشاركت الراقصة الاستعراضية دينا، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها من أمام البحر، ويبدو أن قررت تقضي الإجازة الصيفية على أحد الشواطئ.

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وظهرت "دينا" في إطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت "جيبة قصيرة وتيشرت" كما صففت شعرها بطريقة "الضفيرة".

وتفاعل معها الكثير عبر التعليقات: "حبيبتي يا أم علي" "الملكة دينا" "قلبي يا ناس".