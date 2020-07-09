ياسمين صبري ترد على شائعة انفصالها بصورة وإيموشن

علاقات و مجتمع

بصورة رومانسية ردت الفنانة ياسمين صبري، على شائعات انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة. ونشرت "ياسمين" عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة تجمعها بزوجها، مكتفلة بوضع تعليق "إيموشن" قلب، بينما تفاعل معها زوجها في التعليق قائلًا: "بحبك". Advertisements وتفاعل معها متابعيها في التعليقات: "ربنا يخليكم لبعض" "جورجينا الوطن العربي" "قمر يا ياسمين" "ربنا يسعدكم". ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري شاركت في موسم رمضان الماضي، بمسلسل "فرصة تانية"، بمشاركة عدد من النجوم بينهم أشرف زكي، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب.

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