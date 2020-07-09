الابنة الوفية والزوجة المخلصة.. نساء في حياة عبدالمنعم مدبولي

علاقات و مجتمع

يصادف اليوم، الـ9 من شهر يوليو ذكرى وفاة عملاق الكوميديا عبدالمنعم مدبولي، فهو "بابا عبده"، والذي عرف بأدوار الأب الحنون والحما العاقل، والمضيف السخي، وبالإضافة إلى إرثه الفني العملاق بين السينما والمسرح والفن التشكيلي، لعبدالمنعم مدبولي حياة أسرية ثرية.

قصة حب من خارج الوسط الفني

قبل أن يطرق عبدالمنعم مدبولي باب الغناء والتمثيل، تخرج من كلية الفنون التطبيقية وعمل بالتدريس فيها، بين النحت والرسم، زوجته وهي نجاة، كانت جارته وكذلك طالبة في كلية الفنون الجميلة، تعرف عليها وأحبها وتزوجها بعد قصة حب.

أنجب منها مدبولي ثلاثة أبناء هم أمل ومحمد ومحمود، وطيلة سنواته الفنية سواء في مجال التمثيل أو الرسم، كانت نجاة هي الدعامة التي تصلب ظهره دوما، تحضر معه التصوير، ويأخذ رأيها في المشاهد المختلفة، وقالت إنها تهئ له الجو المثالي للعمل، وبدوره يستمع إليها مدبولي بحسب لقاء إذاعي نادر لهما.

أمل ممنوعة من الفن

أمل هي ابنته الوحيدة من زوجته نجاة، ولم يكن لمدبولي أسرة فقد توفي والده بينما كان 6 أشهر فقط، وهو ما أثر عليه إيجابيا بحسب ابنته أمل قي عدد من اللقاءات الإعلامية، وأكدت كذلك أن شخصيته في الواقع هي أقرب لـ"بابا عبده"، في مسلسل "أعزائي الأبناء شكرا"، فكان أبا حنونا يستمع إلى مشكلات أبنائه يحب قضاء وقته معهم، ومعظم وجباته يتناولها في البيت.

رفض مدبولي دخول ابنته الفن، وقال إنه يجب عليها أن تركز على حياة مهنية أخرى، وعملت أمل فترة كمحاسبة ثم تركت العمل لتتفرغ لبيتها وأولادها، وهي رغبة والدها سواء لها أو لأخواتها الشبان.

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وأصبحت أمل هي الأكثر ظهورا في الإعلام تتحدث عن والدها وتظهر مقتنياته في القنوات الإعلامية المختلفة، وتتحدث كذلك عن إرثه الفني ليظل ذكر والدها خالدا بفضل ابنته الوفية.

اتهامات بالبخل ودفاع الزوجة

كانت زوجته نجاة أولى المدافعين عنه، عندما اتهم الفنان عبدالمنعم مدبولي بالبخل، وحينها خصص الإعلامي مفيد فوزي لقاء إعلاميا مع أسرة مدبولي وأصدقائه ليتحدثون عن تلك الصفة فيه، وبينما نفاها هو قائلا، "قالوا عليا بخيل، عشان أنا ماليش دعوة بالسهرات، وأنا شخص انطوائي، بخلص شغلي وأقعد في بيتي"،

وقالت نجاة إن زوجها لم يكن يوما بخيلا، "عمره ما كان بخيل، وأول حد يحس ببخل الزوج هي الزوجة، بالعكس أنا بعمل كنترول على مطالب الأولاد، لأن أي مطالب للأولاد هو بينفذها على طول".

أما ابنته أمل، فاعترفت جزئيا بتك الصفة مؤكدة أنه ليس بخيل، ولكنه حريص على أمواله، فقالت، "لا هو مش بخيل هو حريص".