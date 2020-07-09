7 نصائح للتخلص من صراصير المطبخ

تنتشر الحشرات بشكل خاص في فصل الصيف، بينما تسكن الصراصير المطابخ بحثا عن بقايا الطعام لتخزينه في فترة الشتاء.

وللتخلص منها بطريقة آمنة ومنع دخولها البيت من الأساس، نقدم لك بعض النصائح التي يجب اتباعها بحسب موقع "هووم" المتخصص في شؤون المنزل.

- يجب تخزين الطعام في أكياس بلاستيكية محكمة الإغلاق، لمنع انجذاب الصراصير إلى روائح الأطعمة.

- تنظيف الدرف والخزائن والأدراج، والتخلص يوميا من بقايا الطعام.

- يجب الحفاظ على المطبخ نظيفاً باستمرار، والتخلص من القمامة يوميا.

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- مسح الأرض والترابيزة يوميا بالمنظفات من بقايا الأطعمة والسوائل.

- تجفيف المطبخ بعد تنظيفه، مع مراعاة التأكد من عدم وجود تسرب للماء من الخزانة.

- يجب إصلاح مكان التسريب فورا في حال وجوده، والتأكد من عدم وجود فراغات تحت الخزائن.

- عدم ترك أواني الطعام متسخة على طاولة المطبخ.