محامية: يجب الإنصات لحديث شيخ الأزهر بخصوص التحرش

علاقات و مجتمع

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قالت أشجان البخاري، محامية ومهتمة بشؤون المرأة، إن شيخ الأزهر، أكد على ضرورة غض البصر لكونه فرض حتى لو تبرجت كل النساء، والحجاب بشروطه فرض حتى بين أطهر الرجال، ضعوا الحلال محلة والحرام محلة ولا تبرروا فتخسروا دينكم: "هو البصلة بتاعتنا وكلماته من ذهب".

وأضافت "البخاري"، خلال استضافتها ببرنامج "كل يوم"، والذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع على فضائية "ON E"، أن كل الأديان شددت على ضرورة الالتزام بالفضيلة والخلق الحسن وعدم الابتعاد عن ذلك في التعاملات، موضحة أن "المعاكسة" سواء كانت بالكلمة أو اللفظ، بينما لا يجوز احتساب النظرة كتحرش لأنها غير موجودة ضمن مواد قانون العقوبات.

وأكدت أن التحرش إحدى الجرائم المجتمعية الفاضحة والتي يخشي الكثير من الفتيات بالتقدم ببلاغات في هذا الإطار: "إحنا مجتمعنا ذكوري وبيحكم على المرأة بمبررات عديدة"، مشيرة إلى أن الشباب المصري فقد مثله الأعلى في حياتهم، وذلك لعدم إظهار الكثير من الأبطال في العلم والطب وبالقوات المسلحة وغيرهم من مختلف القطاعات.