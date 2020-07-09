منة فضالي في جلسة تصوير صيفية: ابتسامتك هي الأفضل

لايف ستايل
شاركت الفنانة منة فضالي، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بآخر جلسة تصوير خضعت لها.
وظهرت "منة" في الصور بملابس صيفية بسيطة، حيث ارتدت بنطلون جينز و"تيشرت كت"، معلقة على الصور: "ابتسامتك هي الأفضل والأجمل بين الأشياء".
وتفاعل متابعو "منة" مع الصور، قائلين: "أنتي أحلى فنانة" "متتجوزيني يا منة بجد" "دايمًا جميلة ومتألقة" "بنحبك".
يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي 2020، بمسلسلي "لما كنا صغيرين"، مع الفنانة ريهام حجاج، و"حب عمري" مع الفنان هيثم شاكر.
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