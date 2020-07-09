طرق طبيعية لتحضير مزيل عرق في المنزل دون تكلفة

لايف ستايل

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يتعرض الجسد التعرق بشكل كبير ما يفقده كم هائل من السوائل في جسده، فضلا عن تسبب العرق لرائحة كريهة أسفل الإبط، وذلك بسبب الأملاح الزائدة في الجسم، أو عدم إزالة الشعر الزائد.

ويتجنب البعض استخدام مزيلات العرق المصنعة، ما تسببه من اسمرار الجسم. لذا يقدم "هن" لك طرق تحضير مزيلات العرق في المنزل بدون تكلفة.

الليمون

بحسب موقع "مايو كلينك" يُستخدم عصير الليمون للتخلص من رائحة العرق، فهو بحد من مستوى الأس الهيدروجيني على الجلد.

فقط افركي الجلد تحت الإبط، بسائل الليمون الطبيعي.

جوز الهند والشيا

يمكن استخدام زيت جوز الهند لإزالة رائحة العرق نظرًا لخصائصه المضادة للبكتريا.

- اخلطي زبدة الشيا على نار هادئة مع زيت جوز الهند حتى الذوبان.

- إضافة الزيت العطري المحبب لديك حسب الرغبة.

- يسكب المزيج في إناء مصنوع من الزجاج ويترك حتى يبرد.

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- يتم الاحتفاظ في مكان معتدل الحرارة لحين الاستعمال.

الشبة المطحونة

قدمت أمنية طاهر خبير التجميل، من قبل طريقة تحضير مزيل عرق باستخدام الشّبّة المطحونة وبودرة المسك والنشا وبودرة الثلج، وذلك خلال حوار سابق لها ببرنامج "السفيرة عزيزة" عبر فضائية "DMC".

المكونات

شبة مطحونة

مسك

نشأ

بودرة الثلج

كل ما عليك خلط جميع المكونات الجافة السابقة، بمقادير متساوية، واستخدامها بشكل يومي أسفل الإبطين.

جِل الصبار مع الليمون

بحسب أمنية طاهر خبير التجميل، تعد من الوصفات المفيدة لأصحاب البشرة الدهنية، لأنها تقلل من إفراز الدهون، كما أنها مفيدة للجسم.

كل ما عليكِ مزج مكونات علبة كبيرة من جِل الصبار ونصف علبة من زيت الليمون، وخلطهما جيدا لاستخدامها بشكل يومي.