حيل وعادات بسيطة تغنيك عن تناول السكر

يوجد الكثيرون ممن لا يستطيعون الاستغناء عن تناول السكر رغم خطورته على الصحة، إلا أن المصادر الطبيعية للسكر يمكن أن تكون بديل مناسب جدا.

وتوجد بعض البدائل الصحية والخطط البسيطة التي تساعد في الامتناع عن تناول السكر، عرضها "سبوتينك"، نقلًا عن "تايمز نيوز ناو".

استبدال السكر بالمصادر الطبيعية

تعتبر من إحدى الطرق الرئيسية للحد من استهلاك السكر هي استبداله بالمصادر الطبيعية، فيعتبر الجاجري (المصنوع من قصب السكر ويتميز باللون البني)، من أفضل مصادر السكر، ويمكن إضافة مسحوق الجاجري إلى الشاي أو القهوة كبديل للسكر.

تبديل المشروبات الغازية بالمياه الفوارة

تحتوي المشروبات الغازية على الكثير من السكر، ويمكن أن يكون لديك بديل له الماء الفوار، المعروف بأنه يزيل السموم من الجسم أيضًا، ويمكنك استخدام المياه الفوارة مع الفواكه المحببة للحصول على نكهة مميزة لا تحتوي على السكر وتبقيك رطبًا وتزيل السموم من جسمك.

الفواكه الطازجة بدلا من الفواكه المعلبة

غالبًا ما تُعلَّب الفواكه المعلبة في شراب، مما قد يزيد من استهلاكك للسكر، يعتبر تناول الفاكهة الطازجة مصدرًا أفضل للتغذية والحفاظ على الصحة.

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قلل الكميات

إذا كنت تستهلك شيئًا يحتوي على السكر، فحاول تقليل كمية الطعام التي تتناولها.

جرب المستخلصات

أثناء الطهي، يمكنك إضافة مستخلصات في طعامك تعطيها القليل من الحلاوة، حسب الحاجة للطعم، اللوز والتمر وغيرها كلها حلوة قليلاً ويمكن أن تعطي طعمًا رائعًا للطعام، وأحيانًا أفضل مما يمكن للسكر.

لا تستخدم المحليات

السوق مليئة بالمحليات التي تعد أنها أكثر صحة من السكر، ومع ذلك، في حين أنها قد تكون مفيدة لبعض الناس، فقد أظهرت الدراسات أنها قد تكون أكثر ضررا من السكر.

لا تحتفظ بالسكر على مائدة الطعام الخاصة بك

من أبسط الطرق لتقليل استهلاك السكر هي عدم إبقائه في متناول اليد، في المكان الذي تتناول فيه الطعام أو الشراب، عندما لا يكون لديك حولك، تقل احتمالية إضافته إلى طعامك أو مشروباتك.

تجنب الصلصات

يمكن أن تكون الصلصات مصدرًا غنيًا جدًا للسكر ويمكن أن تسبب زيادة الوزن دون أن تدرك ذلك، تجنب استخدام الصلصات في طعامك وحاول الحصول على النكهات من مصادر الطعام الطبيعية بدلاً من ذلك.

استهلك الأطعمة الكاملة

الأطعمة الكاملة مفيدة للصحة بشكل عام ولا تحتوي على السكر لأنها لم تكُرر أو تُعالج، ويمكن أن تساعد الأطعمة الكاملة أيضًا في الحفاظ على الإشباع لفترة أطول.