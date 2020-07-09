هنا الزاهد تكشف عن إصابة أحمد فهمي في مقطع فيديو

علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن طبيعة مرض زوجها الفنان أحمد فهمي، الذي يعود إلى إصابة في الركبة.

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وعبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي "إنستجرام"، نشرت "الزاهد" مقطع فيديو ظهر من خلاله زوجها أحمد فهمي، وهو يلتقي بالفنان علي ربيع في النادي.

وظهر "فهمي" في مقطع الفيديو وهو يرتدي "ركبة طبية"، كما أنه يسير بطريقة أظهرت إصابته في ركبته.

ويذكر أن الفنان أحمد فهمي، كانت آخر أعماله مسلسل "رجالة البيت"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020، وشاركه في البطولة الفنان أكرم حسني.

بينما تنتظر الفنانة هنا الزاهد، عرض فيلمها الجديد "الغسالة"، مع الفنان محمود حميدة.