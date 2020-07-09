بسنت محمد ترد على اتهامها بإثارة الغرائز بآية قرآنية: ربنا مع المظلوم

علاقات و مجتمع

في أول رد فعل لها بعد اتهامها في بلاغ للنائب العام بإثارة الغرائز على مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت بسنت محمد بطلة تطبيق "تيك توك"، عن نفسها مستعينة بآية قرآنية من سورة التوبة، وذلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "بسنت" صورة تتضمن الآية الكريمة، معلقة: "مش زعلانة لأني اتظلمت، عشان الله دائما ينصر المظلوم، يارب تكونوا فهمتوا".

وكان المحامي أشرف فرحات، تقدم أول أمس الثلاثاء، ببلاغ إلى النائب العام، ضد بسنت محمد، يتهمها فيه بإثارة الغرائز والخروج عن قيم المجتمع.

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وقال فرحات في نص البلاغ إن بسنت "تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه".

وأضاف "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، أن المشكو في حقها أنشأت حسابات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "TIK TOK" و"إنستجرام"، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة عليهما وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد"، يظهر فيه أنها تتعمد إظهار مفاتن جسدها لجذب المشاهدين.

بسنت محمد فتاة تبلغ من العمر 20 عاما، كانت تعيش في محافظة الإسكندرية، ثم انتقلت إلى القاهرة باحثة عن الشهرة من خلال "التيك توك".

تقدم بسنت العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

لديها 407 آلاف متابع على الانستجرام، ولا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان. كما تحظى بأكثر من 8 آلاف مشترك على موقع الفيديوهات "يوتيوب".