لمرضى النحافة.. 5 حيل سحرية تمكنكم من زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون:

يعاني المصابون بالنحافة الشديدة دائما بالحرج والضيق، وغالبا ما يبحثون عن الطرق التي تساعدهم على زيادة الوزن، ومنهم من يلجأ إلى اختيارات خاطئة تؤثر على الصحة وتسبب اضرار متعددة.

وفي المقابل هناك طرق امنةوسريعة تساهم في زيادة الوزن.

لقراءة المزيد..اضغط هنا