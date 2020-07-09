في 15 دقيقة.. "الصحة" تكشف مراحل التبرع بالدم ونصائح مهمة عليك اتباعها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يعتبر التبرع الدم أمرا مهماً لصحة الإنسان، ما دفع وزارة الصحة والسكان لمطالبة المواطنين، بالقيام به بين كل وقت وآخر.

ودائما ما تنشر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، العديد من النصائح الطبية، كي يستفيد المواطنين منها في حياتهم.

هذه المرة نشرت "الصحة" عبر صفحتها الرسمية مراحل التبرع بالدم، من خلال إنفوجراف كشفت فيه التفاصيل بالكامل.

قالت "الصحة"، إن أولى الخطوات هي استقبال المتبرع وتعريفه بفوائد التبرع، ثم ملء استبيان لتأكيد رغبته فى التبرع بالدم.

أضافت "الصحة": "ثالث الخطوات، التأكد من توافر بعض شروط على المتبرع منها يجب أن يكون السن مابين 18 إلى 60 سنة، وأن يكون غير مصاب بأى أمراض مزمنة، بالإضافة إلى عدم تناوله لأى أدوية تمنع تبرعه.

واصلت: "ثم يتم الكشف الطبي على المتبرع للتأكد من توافق بعض الشروط مثل الوزن لا يقل عن 50 كيلو، ونسبة الهيموجلوبين في الدم عند الرجال من 13 إلى 18 والنساء من 12 إلى 18، ونبضات القلب من 60-100، وضغط الدم من 90-60 إلى 180-100".

أكملت: " ثم إتمام عملية التبرع خلال 15 دقيقة فقط، ثم نقل كيس الدم إلى قسم المشتقات والعينات لقسم الفحص الفيروسي، لفصل الدم إلى كرات الدم الحمراء والبلازما والصفائح الدموية، وتحديد فصيلته والتأكد من عدم وجود عدوى".

اختتمت: " بعد التأكد من سلامة دم المتبرع، ينقل إلى قسم الصرف بكل فروع خدمات نقل الدم القومية، ويتم تسليمه تقرير معتمد لنتائج تحاليل الدم خلال 15 يوم بعد التبرع".

كيف يتم صرف أكياس الدم؟

وفقا لوزارة الصحة، يمكن صرف أكياس الدم للمرضى في بعض الأماكن، منها الوحدة العلاجية بمركز نقل الدم الرئيسي، وفروع خدمات نقل الدم القومية على مستوى الجمهورية، والمستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، والمسشفيات الخاصة.

مدة التبرع الجديدة

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أكدت ا"لصحة"، أن التبرع مرة واحدة، وينتظر المتبرع 3 شهور، بينما المتبرعة 4 شهور حفاظا على سلامتهم.

كيفية التبرع

يمكنك التسجيل كمتبرع بالدم على فيس بوك من خلال : اضغط هنا

أو التواصل مع خدمات نقل الدم القومية على الرقم ١٥٣٦٦.

فوائد التبرع بالدم

وفقا لموقع webteb، يتسبب في زيادة نشاط نخاع العظم لإنتاج خلايا دم جديدة "كرات حمراء وبيضاء وصفائح دموية"، كما يؤدي لزيادة نشاط الدورة الدموية ، وتقليل نسبة الحديد في الدم، كما يجعلك أقل عرضة للإصابة بأمراض الدورة الدموية وسرطان الدم.

ماذا تفعل بعد التبرع؟

وفقا للصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عليك شرب كمية سوائل خلال 4 ساعات بعد التبرع.

اترك البلاستر على مكان الإبرة لمدة 12 ساعة.

لا تدخن لمدة ساعتين.

تجنب المجهود العنيف لمدة 24 ساعة.

تجنب الوقوف تحت أشعة الشمس لمدة ساعتين.