دليلك للتعرف على كيفية انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: ذكر علماء أن هناك جسيمات تخرج مع الزفير وتظل عالقة بالهواء الجوي، يمكن أن تصيب الأشخاص الذين يستنشقونها بعدوى كوفيد-19، مادفع منظمة الصحة العالمية، للإعلان عن امكانية انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء. وللتعرف على كيفية انتقال فيروس كورونا عن طريق الهواء. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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