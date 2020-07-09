استمرار فقدان الشم والتذوق عند بعض متعافي "كورونا".. استشاري يكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

من بين أعراض الإصابة بفيروس "كورونا"، فقدان حاستي الشم والتذوق، واللتين قد لا يسترجعهما المتعافى بسرعة، لأسباب عدّة يذكرها الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بمعهد المصل واللقاح في تصريحه لـ"الخليج 365".

يقول "الحداد" في البداية، إن فقدان حاستي الشم والتذوق قد يستمر لمدة بين أسبوع إلى شهر، (تختلف من مريض لآخر)، وذلك لأن الفيروس قد سبّب التهابات في الجيوب الأنفية، ما يؤدي إلى تأخر عودة الحاستين لطبيعتها رغم التعافي.

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وأشار استشاري الحساسية والمناعة، إلى أن التهابات الجيوب الأنفية تبدأ في التحسن بالتدريج ولا داعى للقلق والذعر منها، موضحًا أنه يمكن علاج ذلك من خلال بخاخات للأنف ومضادات الحساسية، وبعد ذلك يبدأ التحسن تدريجيًا وتعود حاستا الشم والتذوق لطبيعتهما.

وتابع ارتداء المريض الكمامة أثناء إصابته ساعد كثيرا على التقليل من حدة الإصابة وجرعة الفيروس التي يتم دخولها للجيوب الأنفية، وساهم كثيرًا في جعل الإصابة بسيطة وخفيفة.

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