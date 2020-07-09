يخفف مشاكل الجهاز الهضمي.. تعرف على فوائد البردقوش وآثاره الجانبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ندى سامي: يتميز البردقوش بفوائده الصحية المتعددة إذ يساهم في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، ومشكلات الدورة الشهرية، فضلا عن دوره في مكافحة الالتهابات وتقوية المناعة. إلا أن البردقوش له العديد من الاثار الجانبية الواجب تجنبها. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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