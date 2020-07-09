اكتشاف أدوية جديدة لعلاج فيروس "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

اكتشف علماء جامعتي ساوث فلوريدا وأريزونا، مجموعة أدوية يمكن أن تكون فعالة في مكافحة فيروس SARS-CoV-2 المسبب لمرض "كوفيد-19".

وتفيد مجلة Cell Research، بأن هذه الأدوية تحتوي على مركبات قادرة على كبح تكاثر الفيروس، وفقا لموقع" روسيا اليوم".

وقد اكتشف العلماء أن دواء boceprevir، الذي اعتمدته إدارة الأغذية والأدوية FDA، لعلاج التهاب الكبد С، وكذلك عقار GC-376 المضاد للفيروسات يستهدفان البروتيز الفيروسي Mpro، الذي يلعب دورًا رئيسًا في تكاثر فيروس SARS-CoV-2 وإصابة خلايا جديدة.

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ويذكر أن الخبراء منذ زمن يعتبرون Mpro هدفًا للأدوية المضادة للفيروسات SARS وMERS وс SARS-CoV-2. ويعتبر المستحضر GC-376 الدواء المحتمل لعلاج القطط المصابة بـ"كوفيد-19".

وقد تكون مثبطات كالبين 2و12 المضادة للأورام، المستخدمة أيضًا في مكافحة الأمراض العصبية التنكسية، فعالة في علاج "كوفيد-19"؛ لأن لها خصائص مضادة للفيروسات أيضًا.

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