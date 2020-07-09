استشاري علم نفس توضح الرد السليم لجملة "انتي تخنتي أوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

تتعرض الكثير من الفتيات إلى التعليقات السلبية من أصدقائها أو عائلتها على زيادة وزنها، خاصة بعد فترة الحجر المنزلي وإغلاق صالات الألعاب الرياضية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي هذا الصدد توضح الدكتورة إيمان عبد الله محمد السيد استشاري علم النفس والعلاج الأسري لـ"الخليج 365"، تأثير الكلمات الجارحة، وكيفية مواجهتها.

تقول لـ"الخليج 365": نتيجة التوتر بسبب فيروس كورونا وازدياد أعداد المصابين والوفيات، يجعل البعض يتردد على الطعام كنوع من أنواع التهدئة النفسية أو نوع من المسليات، تعويضا عن عدم الخروج ومشاهدة الأصدقاء والتسوق، بالإضافة إلى كثرة الجلوس في المنزل تشعرهم بالزهق أيضا، وأدى ذلك إلى إصابة الكثير من الفتيات بزيادة الوزن والسمنة.

وتابعت استشاري علم النفس، أن نظرة وكلمات الأصدقاء والأقارب والمجتمع بعد رؤيتهم لهؤلاء الفتيات بعد زيادة وزنهم، تؤثر عليهم بالسلب، وتسبب:

- الإصابة بالإحباط والاضطرابات النفسية والتوتر.

- تعرضهم لنوع من أنواع الاكتئاب.

- الهروب من التواصل معهم سواء شخصيا أو من خلال موقع التواصل الاجتماعي.

- قلة واهتزاز الثقة بالنفس.

- قد يبلغ خطورة ذلك إلى الانتحار.

وأشارت عبد الله، إلى أن الأشخاص الذين يوجّهون تلك الكلمات الجارحة للآخرين، يعانون من مشاكل نفسية ويريدون إبراز جمالهم عن طريق تشوه الآخرين، بالإضافة إلى الاحساس بالغيرة.

وأضافت أنه يجب على هؤلاء الفتيات اتباع هذه الطرق للرد على التعليقات السخيفة من خلال:

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- تقبلها لنفسها وشكلها وجسمها وذاتها.

- الاهتمام باتباع الأنظمة الغذائية المناسبة، وتحديد مواعيد الوجبات.

- تشجيع ذاتها لتخطي هذه المشكلة، وأنها قادرة على إنقاص وزنها.

- يمكن الرد على الآخرين أيضا من خلال الابتسامة للتعامل مع كلامهم السلبي دون انفعال، حتى يمكنك إحراجهم بشكل غير مباشر.

- التجاهل لما يقولونه، والتطرق لحديث آخر، لتجنب التوتر وزيادة الطمأنينة.

- الرد على الآخرين بأنك تقبلين وتحبين نفسك كما هي.

- إبراز إيجابياتك ونجاحاتك لنفسك وأمام الآخرين.

- لا بد أن يكون تقديرك لنفسك نابع من ذاتك والأشخاص المقربين منك.

- تجنب الأشخاص الذين يميلون إلى السلبية في حديثهم.

- عدم التفكير في كلام الآخرين.

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