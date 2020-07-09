الامارات | عالم أوبئة بريطاني يقترح طريقة غريبة لكشف وجود "كورونا" في طائرات الركاب

شكرا لقرائتكم خبر عن عالم أوبئة بريطاني يقترح طريقة غريبة لكشف وجود "كورونا" في طائرات الركاب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إقترح عالم الأوبئة والأمراض المعدية البروفيسور البريطاني ديفيد هايمان، طريقة غريبة لمعرفة وجود فيروس كورونا على الطائرات، قائلا أن وضع فئران الهامستر على متن الطائرة يمكن أن يكون أحد الطرق لفحص ما إذا كان يمكن انتشار فيروس كورونا عن طريق النقل الجوي.

وأوضح أن العلماء انه يمكن أن يستخدموا الدراسات على الحيوانات، لاختبار الانتشار المحتمل للمرض، وهو نهج استخدم سابقا لأبحاث السل. وتأتي تعليقاته بعد أن أقرت منظمة الصحة العالمية بأن هناك "أدلة ناشئة"، على أن "كوفيد-19" يمكن أن ينتشر من خلال الجسيمات في الهواء.

وأوضح هايمان بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن السعال أو العطس يمكن أن ينقل الفيروس من خلال نشر قطرات، إما مباشرة أو إذا دُفعت على شكل هباء على مسافة نحو متر. ويمكن أن يكون هناك نوع آخر من الانتقال الهوائي - المحمول جوا - حيث يتم تحريك جزيئات القطيرات بوسائل أخرى مثل وحدات تكييف الهواء.

ولكنه شدد بحسب"روسيا اليوم" على أن منظمة الصحة العالمية تنتظر فحص نتائج الدراسات الجارية في هذا المجال. وأضاف: "واحدة من هذه الإجراءات هي وضع حيوان يمكن أن يصاب بهذا الفيروس في أماكن مختلفة حول غرف في المستشفيات، أو في أي مكان، لمعرفة ما إذا كانت هذه الحيوانات أصيبت. وفي الماضي تم إجراؤه لمرض السل مع خنازير غينيا، ويمكن أن يصاب الهامستر بهذا الفيروس".

وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي دليل على حدوث انتقال جوي يتجاوز الدراسات النظرية، قال البروفيسور هايمان إن هناك "بعض الأدلة القصصية" على إصابة الأشخاص المتباعدين جسديا بالعدوى في مطعم في الصين.

ولكن هايمان، الذي يعمل في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، قال إن الناس لا ينبغي أن يعتقدوا أن ارتداء قناع الوجه سيحميهم في الهواء الطلق من أي نوع من العدوى، وإذا كان هناك انتقال جوي، فنحن بحاجة إلى فهمه بشكل أفضل قبل أن نتمكن من وضع التدخلات في مكانها.

وأضاف أن السارس (المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة) لا ينتقل عن طريق دوران الهواء، وإن كان لديه وسائل مختلفة للتكاثر في الرئتين، بينما السل لا ينتقل على الطائرات.

وقال البروفيسور كيث نيل، الأستاذ الفخري لوبائيات الأمراض المعدية في جامعة نوتنغهام، بشكل منفصل يوم الأربعاء: "لا يمكن استبعاد انتقال الهباء الجوي ولكننا بحاجة إلى معرفة أي الطرق - قطرات أو هباء أو تلوث السطح - مهمة كعدوى خطر. وحتى ذلك الحين، يظل الإبعاد الاجتماعي وآداب السعال وغسل اليدين أمرا مهما".

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