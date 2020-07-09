الامارات | فنان تونسي يضرب عن الطعام مطالبا بمستحقاته المادية

شكرا لقرائتكم خبر عن فنان تونسي يضرب عن الطعام مطالبا بمستحقاته المادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل التونسي هشام رستم، أول من أمس، عن دخوله في إضراب عن الطعام، على خلفية عدم تمكنه من الحصول على مستحقاته المادية منها عن دوره في مسلسل "الفرقة 27" الذي تم بثه في السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام.

وأضاف هشام رستم عن دخوله في إضراب جوع بداية من يوم 8 يوليو 2020 لإجبار الجهة المنتجة للعمل على تمكينه من أجره المستحق عن العمل مهما كانت الظروف، كاشفا عن نيته لاحقا بمغادرة أرض الوطن بعد هذا الإضراب حسب تصريحات سابقة لإحدى الجهات الصحفية التونسية.

وصرح رستم أن القناة الوطنية أكدت أنها قامت بتمكين الشركة المنتجة من مبالغ مالية اعتبرها كافية لخلاص مستحقات جميع الممثلين، متهماً منتج العمل يسري بوعصيدة بتأسيس شركة وهمية.

أكد الفنان أن التلفزة الوطنية ملزمة بتحصيل مستحقاته خلال الفترة المقبلة، قائلاً أنها مسؤولة بشكل كبير على ذلك تعاقداتها مع شركة ليس لها أي أثر قانوني يذكر.

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