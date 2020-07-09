شكرا لقرائتكم خبر عن وصفات الزنجبيل للعناية بالبشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعمل الزنجبيل على تنشيط خلايا البشرة، مما يسهم في الحصول على بشرة صحية ومشرقة.

يخفف الزنجبيل من ظهور التجاعيد، فهو ينشط الدورة الدموية في البشرة مما يساعد على تزويد الخلايا بالمغذيات المطلوبة وتنقيتها من السموم.

كما يعالج حروق الشمس، ويخفف من الاحمرار والحكة المصاحبان لها، ويقضي على حب الشباب والبقع المصاحبة له، ويساهم في إخفاء الندوب البيضاء بفاعلية.

لذلك إليكم بعض وصفات الزنجبيل للعناية بالبشرة.

وصفة الزنجبيل والسكر للبشرة

قومي بخلط 2 ملعقة كبيرة عصير زنجبيل، مع كوب سكر، 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون وكمية مناسبة من زيت الزيتون.

اخلطي المكونات حتى تحصلي على سكراب ذي قوام مثالي.

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بعدها افركي بشرتك بالخلطة مع التدليك لحوالي 10 دقائق.

بعدها اشطفي بشرتك بالماء، وكرري العلاج مرتين في الأسبوع.

وصفة الزنجبيل والعسل للبشرة

ابرشي حوالي ملعقة كبيرة من الزنجبيل، وأضيفي له بعضاً من عصير الليمون والعسل، وامزجيهم وبعدها طبقي الخلطة على بشرتك واتركيها 30 دقيقة قبل أن تزيليها، وكرري العلاج مرتين في الأسبوع.

وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون للبشرة

اخلطي بضع قطرات من زيت الزنجبيل وزيت الزيتون سوياً، وطبقيه على بشرتك لحوالي 15 دقيقة، ومن ثم

اغسلي وجهك، وكرري العلاج 3 مرات في الأسبوع.

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