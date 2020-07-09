شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للحصول على مكياج ناعم ويدوم طويلاً في الصيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني معظم الفتيات من عدم ثبات المكياج في فصل الصيف بسبب تعرق البشرة، أو أحياناً يقعن في بعض الأخطاء أثناء تطبيقه، إليكِ سيدتي بعض النصائح للحصول على مكياج يمنحك إطلالة ناعمة وجذابة ويدوم أطول مدة.

البرايمر

للحصول على بشرة خالية من الشوائب، طبقي طبقة خفيفة من البرايمر فهو يعمل على تثبيت المكياج لوقت طويل، من ثم ضعي القليل من كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، والكونسيلر في محيط العين لإخفاءالعيوب، بعدها ضعي كمية قليلة من بودرة الأساس بدرجة أفتح من لون بشرتك، ولا تنسي وضع البلاش باللون الخوخي الدافئ لمنح الإضاءة لوجنتيك.

الحواجب

يمكنك أن تبرزي حاجبيك بطريقة ناعمة وأنيقة، باستخدام قلم تحديد الحواجب لتحديدهما على أن يكون بلون الحاجبين، وارسمي به حاجبيك بطبقة خفيفة تساعدك في الحصول على رسمة جذابة تبرز جمال وجهك.

الآيلاينر

يساعد الآيلاينر على إبراز العينين بشكل أكثر وسعاً، ولاطلالة بطريقة طبيعية بعيدة عن المبالغة، حددي أولاً الجفون العليا بخط ناعم من الأيلاينر الأسود، من ثم ضعي الكحل داخل العين، وارسمي خطاً خفيفاً بقلم الكحل ذي اللون البني الترابي على منبت الرموش، بعدها استخدمي طبقات عدة من الماسكرا لفرد الرموش وتكثفيها.

الشفاه

للحصول على مكياج صيفي ناعم، احرصي على اختيار الألوان الناعمة مثل الوردي والنيود بتدرجاته المختلفة، فهي تمنحك طلة مفعمة بالجمال والأنوثة.

مثبت للمكياج

يعد مثبت المكياج خطوة ضرورية لتثبيت المكياج ليدوم طويلاً، وجعله لا يسيل أبداً، بعد الانتهاء من وضع مكياجك، احملي مثبت المكياج بيدك ممدودة للأمام بشكل كامل للحفاظ على مسافة أمان كافية بين السبراي ووجهك، ثم أغمضي عيونك برفق ورشي عدة بخات على وجهك.

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تعاني معظم الفتيات من عدم ثبات المكياج في فصل الصيف، أو أحياناً يقعن في بعض الأخطاء أثناء تطبيقه، إليكِ سيدتي بعض النصائح للحصول على مكياج يمنحك إطلالة ناعمة وجذابة ويدوم أطول مدة.

للحصول على بشرة خالية من الشوائب، طبقي طبقة خفيفة من البرايمر فهو يعمل على تثبيت المكياج لوقت طويل، من ثم ضعي القليل من كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، والكونسيلر في محيط العين لإخفاءالعيوب، بعدها ضعي كمية قليلة من بودرة الأساس بدرجة أفتح من لون بشرتك، ولا تنسي وضع البلاش باللون الخوخي الدافئ لمنح الإضاءة لوجنتيك.

الحواجب

يمكنك أن تبرزي حاجبيك بطريقة ناعمة وأنيقة، باستخدام قلم تحديد الحواجب لتحديدهما على أن يكون بلون الحاجبين، وارسمي به حاجبيك بطبقة خفيفة تساعدك في الحصول على رسمة جذابة تبرز جمال وجهك.

الآيلاينر

يساعد الآيلاينر على إبراز العينين بشكل أكثر وسعاً، ولاطلالة بطريقة طبيعية بعيدة عن المبالغة، حددي أولاً الجفون العليا بخط ناعم من الأيلاينر الأسود، من ثم ضعي الكحل داخل العين، وارسمي خطاً خفيفاً بقلم الكحل ذي اللون البني الترابي على منبت الرموش، بعدها استخدمي طبقات عدة من الماسكرا لفرد الرموش وتكثفيها.

الشفاه

للحصول على مكياج صيفي ناعم، احرصي على اختيار الألوان الناعمة مثل الوردي والنيود بتدرجاته المختلفة، فهي تمنحك طلة مفعمة بالجمال والأنوثة.

مثبت للمكياج

يعد مثبت المكياج خطوة ضرورية لتثبيت المكياج ليدوم طويلاً، وجعله لا يسيل أبداً، بعد الانتهاء من وضع مكياجك، احملي مثبت المكياج بيدك ممدودة للأمام بشكل كامل للحفاظ على مسافة أمان كافية بين السبراي ووجهك، ثم أغمضي عيونك برفق ورشي عدة بخات على وجهك.

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